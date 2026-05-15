Семга, мидии и креветки со скидкой 40%: у "АТБ" сейчас лучшие цены на рыбный отдел

Общая сумма экономии составит около 450 грн

Сеть супермаркетов "АТБ" обновила акционные предложения, сделав акцент на рыбную продукцию и деликатесы. Наибольшие скидки отмечены в отделе морепродуктов, где стоимость некоторых товаров упала почти вдвое.

"Телеграф" исследовал сайт магазина. Мы расскажем, какие деликатесы по акции можно купить до 20 мая.

Отдел морепродуктов: скидки от 30% до 40%

Для любителей морских деликатесов и ингредиентов для салатов сейчас действуют наиболее выгодные цены. Основные позиции акции:

Крабовые палочки "Водный Мир" (охлажденные), 420 г — цена снизилась на 40% . Теперь они стоят 91,90 грн . вместо 153,90 грн.

Крабовые палочки "Своя линия" (охлажденные и замороженные), 500 г – предлагаются со скидкой 30% (акция до 19.05). Новая цена — 99,90 грн (старая — 143,90 грн).

– предлагаются со скидкой (акция до 19.05). Новая цена — (старая — 143,90 грн). Семга Norven (слабосоленая, филе-кусок), 210 г — подешевела на 30% (акция до 19.05). Купить можно за 277,90 грн , тогда как обычная цена составляет 402,40 грн.

Мясо мидий "Своя Линия" (варено-мороженое), 350 г — скидка 30% . Текущая цена составляет 96,90 грн. вместо 138,90 грн.

Креветки "Водный мир" (очищенные), 200 г — цена упала на 30%. Стоимость составляет 147,06 грн (старая цена — 210,80 грн).

Рыбные консервы и деликатесы: выгодное предложение

Сектор консервации также получил существенное снижение цен, что позволяет произвести запасы качественной продукции по умеренным ценам:

Несколько балтийская "Своя Линия" (в томатном соусе), 250 г — скидка 30% . Новая цена — 43,00 грн (вместо 61,50 грн).

Филе скумбрии Graal (в томатном соусе), 170 г — акция -28% . Продукт стоит 71,73 грн , старая цена — 99,70 грн.

Лосось атлантический De Luxe и Banga (кусочками), 120 г — предлагаются за 68,04 грн вместо 96,90 грн, что соответствует скидке 29% .

Икра имитированная CAPS FOOD (со вкусом кеты), 200 г – подешевела на 30%. Сейчас ее цена – 99,81 грн (старая цена – 143,20 грн).

Большинство указанных предложений действуют до 20 мая. Наличие товара может отличаться в зависимости от региона и магазина сети.

