Грандиозный шпионский скандал в футболе: на кону сотни миллионов

Выход в АПЛ принесет одной из команд гарантированную финансовую устойчивость на несколько лет

В английском Чемпионшипе (второй по силе футбольный дивизион в Англии) разгорелись нешуточные страсти за выход в Английскую премьер-лигу (высший футбольный дивизион Англии). "Саутгемптон" прошел "Мидлсбро" (2:1, 0:0) в полуфинале плей-офф, однако команду могут исключить из переходного турнира.

Об этом сообщает dailymail. В финале плей-офф за место в АПЛ должны сразиться "Халл" и "Саутгемптон", однако Святых уличили в шпионаже.

"Мидлсбро" хочет занять место "Саутгемптона" в финале плей-офф. "Боро" обвиняет соперника в шпионаже, что запрещено правилами. Перед первой игрой между клубами (0:0) неизвестный, прячась за деревом тайно снимал тренировку "Мидлсбро". В последствии оказалось, что это был аналитик "Саутгемптона" по производительности Уильям Солт.

Наблюдение за соперниками за 72 часа до игры являются нарушением правил Футбольной лиги Англии (EFL), введенных после скандала с "Лидс Юнайтед" в 2019 году. Тогда "Лидс" оштрафовали на 200 тысяч фунтов за шпионаж перед игрой с "Дерби".

Дело будет рассмотрено независимой дисциплинарной комиссией после того, как EFL обвинила Святых в нарушении правил лиги. В "Мидлсбро" настаивают, чтобы решение было принято до финала плей-офф, который запланирован на субботу, 23 мая.

Добавим, что выход в АПЛ — это не только большой успех, но и огромная финансовая выгода для команд. Дело в том, что клуб из Чемпионшипа после перехода в элиту за несколько лет получит около 200 млн фунтов стерлингов (около 230 млн евро), даже если вылетит обратно через год. Для сравнения годовой бюджет чемпиона Украины, "Шахтера" оценивается в 60-65 млн евро.

Напомним, в отборе на ЧМ-2026 также разгорелся шпионский скандал. Сборная Боснии и Герцеговины обвинила Италию в шпионаже. Боснийцы в итоге выбили Италию из турнира.