Сборная Украины позорно проиграла Швеции и не поедет на ЧМ-2026 (видео)

Сине-желтые не смогли квалифицироваться на главный турнир 2026 года

В четверг, 26 марта, сборная Украины по футболу сыграла со Швецией в полуфинале стыкового раунда отбора на чемпионат мира-2026. Сине-желтые принимали скандинавов в Испании.

Что нужно знать

Украина разгромно проиграла Швеции

Дьекереш оформил хет-трик

Сине-желтые покинули отборочный турнир ЧМ-2026

Встреча, проходившая на стадионе "Сиутат де Валенсия" в Валенсии, завершилась со счетом 1:3 в пользу шведов. Об этом сообщает "Телеграф".

Игра началась с холодного душа для Украины. На 6-й минуте шведы забили после провала Сине-желтых на правом фланге — Виктор Дьекереш опередил Бондаря и замкнул прострел Нюгрена. Украинцы за весь первый тайм практически ничего не создали у ворот соперников, а вот шведы могли забить еще — Гудмундссон продавил Тымчика и мощно пальнул в штангу.

В начале второго тайма Украина усилиями Зубкова нанесла свой первый удар в створ ворот, но тут же пропустила второй гол. Забарный неудачно оценил ситуацию, из-за чего Дьекереш вышел на ударную позицию и со средней дистанции поразил ворота Трубина. В середине тайма надежды Украины на успех окончательно рухнули. Трубин сбил Дьекереша в своей штрафной, и сам Виктор реализовал "приговор". Под занавес встречи дебютант сборной Украины Матвей Пономаренко вышел на замену и оформил свой первый гол за национальную команду.

Украина – Швеция – 1:3

Голы: Пономаренко (90) – Декереш (6, 51, 73 – пен.)

Предупреждения: Нордфельдт (75) – Тымчик (56), Трубин (71)

Украина: Трубин, Миколенко, Бондарь, Забарный, Тымчик, Калюжный (Гуцуляк, 60), Зубков (Очеретько, 60), Судаков (Пономаренко, 77), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Цыганков, Ванат (Яремчук, 60).

Швеция: Нордфельдт, Гундмундссон (Свенссон, 77), Линделеф, Хиен (Старфельт, 37), Лагербильке, Ногрен, Карльстрем, Аяри (Бергвалль, 77), Йоханссон, Декереш, Эланга (Сванберг, 90+4).

Статистика матча Украина - Швеция

Полный видеообзор матча Украина — Швеция. Источник видео — Megogo.

Таким образом сборная Украины не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Для выхода на Мундиаль Сине-желтым необходимо было выиграть два матча на пути B европейского плей-офф. Теперь шведы за путевку на Мундиаль проведут дуэль против Польши. В случае успеха скандинавы сыграют на ЧМ-2026 в группе F вместе с Нидерландами, Японией и Тунисом. Мундиаль пройдет в июне/июле 2026 года в США, Канаде и Мексике.