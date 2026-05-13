Звезда сериала "Тед Лассо" стал профессиональным футболистом

Актер всегда мечтал о большом футболе

Мексиканский актер Кристо Фернандес подписал контракт с ФК "Эль-Пасо Локомотив" из американского Чемпионшипа (United Soccer League — второй по силе футбольный дивизион в США). Фернандес получил мировую славу, сыграв роль футболиста Дани Рохаса в телесериале "Тед Лассо".

Об этом сообщает пресс-служба "Эль-Пасо Локомотив" в соцсети Х. Условия сделки не будут разглашены в соответствии с политикой клуба.

Футбол всегда был огромной частью моей жизни и моей личности, и куда бы меня ни завела жизнь, мечта о профессиональных соревнованиях никогда по-настоящему не покидала мое сердце. Я невероятно благодарен футбольному клубу "Эль-Пасо Локомотив" — клубу, тренерам, персоналу и особенно моим товарищам по команде — за то, что они открыли мне двери и дали возможность соревноваться с первого дня. Кристо Фернандес

35-летний Фернандес присоединился к "Эль-Пасо" после продолжительного двухмесячного испытательного срока в команде, в течение которого он регулярно посещал тренировки и принял участие в предсезонном матче против "Нью-Мексико Юнайтед".

Кристо свою карьеру на юношеском уровне начал в мексиканском клубе "Текос", но был вынужден прервать ее в 15 лет из-за травмы. Позже Фернандес попробовал себя в других видах спорта, в том числе в актерской деятельности, и стал наиболее известен своей ролью Дани Рохаса в популярном телесериале "Тед Лассо".

Справка: Тед Лассо — американский спортивный комедийно-драматический телесериал. Сериал рассказывает о Теде Лассо, тренере по американскому футболу, который становится наставником английской футбольной команды из-за желания владелицы клуба досадить своему бывшему мужу.

