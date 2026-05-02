Серый кардинал сборной Украины и мозг "Шевы": кто такой Андреа Мальдера

Мощный тактик и аналитик близок к подписанию контракта с Сине-желтыми

Итальянский футбольный тренер Андреа Мальдера может возглавить сборную Украины по футболу. Специалист известен тем, что работал с Сине-желтыми, когда команду возглавлял Андрей Шевченко.

Что нужно знать

Мальдера уже работал со сборной Украины

Андреа был мозговым центром Сине-желтых при Шевченко

Итальянец вырос в футбольной семье

Мальдера отвечал в сборной Украины за анализ и тактику, из-за чего он получил роль "серого кардинала" в команде, а в сети его прозвали "мозгом Шевченко". "Телеграф" рассказывает, что известно о специалисте.

Андреа пришел в сборную Украины летом 2016 года и проработал с командой до августа 2021 года. Вместе с "Шевой" они вывели Сине-желтых на Евро-2020, где украинцы дошли до четвертьфинала. После ухода из тренерского штаба Сине-желтых специалист работал помощником Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" (2022–2024 годы) и "Марселе" (2024–2026 годы). До приезда в Украину 37 лет работал в структуре итальянского "Милана" (от воспитанника, до аналитика клуба).

Как работает Мальдера

Мальдера — выходец из футбольной семьи. Его отец Луиджи выигрывал с "Миланом" Кубок европейских чемпионов (сейчас Лига чемпионов, — Ред.), а также Межконтинентальный кубок. Дяди Аттилио и Альдо также были футболистами.

Напомним, в апреле 2026 года Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под руководством Реброва наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.