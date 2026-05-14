Ермаку избрали меру пресечения. Какую сумму залога назначил суд

Прокуратура просила большую сумму залога

В четверг, 14 мая, суд избрал меру пресечения экс-руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, фигурирующему в деле "Династия". Сумма залога составила 140 млн грн.

Об этом сообщают журналисты из зала заседания ВАКС. Отмечается, что при внесении залога на него будет возложен ряд обязанностей.

"Судья ВАКС избрал меру пресечения экс-председателю Офиса Президента Андрею Ермаку — содержание под стражей с альтернативой внесения 140 млн грн залога", — говорится в сообщении.

Андрей Ермак. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, прокурор САП просила избрать Ермаку предупреждение в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 180 млн грн залога.

"У меня нет 140 млн грн на залог. Я отрицаю какие-либо обвинения. Я остаюсь в Украине. Мне нечего скрывать. Я буду подавать апелляцию. У меня достаточно знакомых и друзей, чтобы помочь мне внести залог", — говорит Ермак.

Добавим, что в НАБУ уже прокомментировали причастность президента Владимира Зеленского к делу "Династия". В Бюро подчеркнули, что он не фигурирует и не фигурировал в нем. В то же время секретарь СНБО Рустем Умеров есть в одном из дел, где проходит свидетелем.

Что предшествовало

11 мая Ермаку объявили подозрение из-за разворовывания средств на элитном строительстве в Киевской области. По части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Известно, что 12 мая подозрение получило еще 6 человек, среди которых может быть Алексей Чернышев, занимавший должность вице-премьера министра с 2024 по 2025 год, а также сбежавший бизнесмен Тимур Миндич. По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн путем возведения коттеджного городка в с. Козин в Киевской области.

Ранее "Телеграф" показал, как изменялись эмоции экс-главы ОП Ермака на заседаниях суда, где должны были избрать меру пресечения.