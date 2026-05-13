Звезда футбола отпраздновал гол запрещенным в России жестом (видео)

Фраза "six seven" добралась до большого футбола

Знаменитый аргентинский футболист, вингер "Росарио" Анхель Ди Мария необычно отпраздновал свой гол в матче чемпионата Аргентины против "Индепендьенте" (3:1). Игрок сделал жест "six seven" (шесть-семь), который является популярным среди подростков интернет-мемом.

Что нужно знать

Анхель Ди Мария отпраздновал гол, использовав интернет-мем

Жест six seven популярен среди детей и подростков по всему миру

В РФ начали бороться с данной фразой

Ди Мария сравнял счет в игре, после чего ярко отпраздновал гол. Об этом сообщает "Телеграф".

В компенсированное к первому тайму время 38-летний атакующий хавбек прорвался с фланга в чужую штрафную и мощным ударом прошил ворота гостей. Сразу после взятия ворот Ди Мария сделал жест "six seven" (покачал руками с раскрытыми ладонями вверх-вниз, как бы делая взвешивание чего-то).

На флеш-интервью после игры Анхель отметил, что такое празднование попросила сделать его дочь. Ди Мария повторил мем на камеру.

Примечательно, что мем "сикс севен" начали запрещать в России. В одной из пермских школ детям запретили говорить цифры 6 и 7. О подобных запретах в других школах РФ писала главная доносчица России, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Ограничение школьников в использовании цифр 6 и 7 связано с вирусным трендом в соцсетях.

В одной из школ России запретили ученикам произносить "сикс севен"/Фото: t.me/chp_59_perm

"Шесть-семь" (Six-Seven) — один из самых популярных мемов у современных подростков и детей. Фраза впервые появилась в песне рэпера Skrilla "Doot Doot (6 7)", а жест популяризировал звезда школьного баскетбола Тайлер Кинни, который с помощью фразы "six seven" "оценивал" напиток от 1 до 10. В итоге мем перерос в тренд выкрикивать "сикс севен" в школах, иногда он не несет никакой смысловой нагрузки, иногда его используют для описания абсурдной ситуации, "кринжа" и "вайба".

Ранее французский хореограф Бенуа Ришо приехал в Россию, чтобы поработать с местными фигуристами. Тренер прославился на весь мир во время Олимпийских игр в Милане, став интернет-мемом.