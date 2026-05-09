После развода с Каменских: Потап захотел стать главным "Холостяком" страны и получил "пощечину" от украинцев

Украинцы "послали" рэпера в Африку

После официального развода с Настей Каменских и тонкого троллинга уже бывшей жены, рэпер Потап, похоже, решил не терять времени даром. Он неожиданно обратился к ведущему романтическому реалити "Холостяк" Григорию Решетнику с вопросом об участии в проекте.

В Threads артист написал : "А где проходит кастинг, чтобы стать следующим Холостяком?" — и заметил Решетника, добавив короткое "напиши мне".

Подписчики быстро подхватили тему и начали соперничать в сарказме. Одни прямо написали артисту, что "русскоязычных не берут", возможно, намекая на контент на русском языке даже после начала полномасштабной войны.

В Threads застрелили Потапа. Фото: threads

Остальные же предложили Потапу совсем другое шоу. "Может, лучше в "Орел и решка"? Чтобы вас в Африку отвезли и там оставили", - пошутил один из пользователей.

Среди "кандидаток" назвали Светлану Лободу, Анну Алхим, Анастасию Приходько и Славу Каминскую, которые до сих пор говорят по-русски, как и сам Потап.

Не обошли комментаторы и старое интервью Потапа российскому оппозиционному журналисту Юрию Дудю, где артист заявлял, что "заочно" присоединился к территориальной обороне. Именно поэтому под его сообщением появился такой комментарий: "Заочно поучаствуй". Другие прямо написали: "Наш "Холостяк" проходит только в Украине. Вам не до нас".

