Зеленский сделал "подарок" Путину на 9 мая, но есть нюанс

На сайте Офиса президента появился официальный документ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, в котором разрешил проведение парада, посвященного 9 мая, в Москве. Также он заявил об обмене пленными, который планируется.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В Указе №374/2026 говорится, что, учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с США 8 мая 2026 года, президент постановляет разрешить 9 мая 2026 года провести парад в Москве.

"На время парада (с 10 часов утра по Киевскому времени 9 мая 2026) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения", — пишется в тексте. Однако следует отметить, что ВСУ располагает не только оружием украинского производства.

Кроме того, в Указе приведены координаты, по которым не будет бить украинское оружие в указанное время. Это квадрат Красной площади:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538.

Из этого следует, что не только территория Российской Федерации, но и вся Москва, кроме указанного участка, не будет защищена от украинских ударов.

Однако украинский лидер также сообщил, что должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Он объяснил это тем, что в рамках переговорного процесса при посредничестве США было получено согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленников, которых можно вернуть домой", — написал Зеленский.

В то же время, он напомнил о принципе зеркальности, который Украина своими действиями доказала Москве.

Позже источник "РБК-Украина" сообщил, что Киев не будет бить по параду в Москве, но по остальной территории РФ будет действовать зеркально.

"Будем действовать зеркально. Они не стреляют – мы не стреляем. Они не запускают ракеты – мы не запускаем", — сказал собеседник.

В Кремле уже прокомментировали разрешение украинского президента провести парад в Москве.

"Горе тому, кто над Днём Победы пытается подтрунивать. Это его беда. А нам ничьё разрешение не нужно", — заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Какие иностранные гости будут находиться в столице РФ 9 мая

Стоит отметить, что в 2026 году в Москве ожидается небольшое количество иностранных гостей:

глава Беларуси Александр Лукашенко

президент Лаоса Тхонглун Сисулит

верховный правитель Малайзии султан Ибрагим

президенты непризнанных образований Абхазии и Южной Осетии Аслан Бжания и Алан Гаглоев (независимость Абхазии и Южной Осетии признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией),

и (независимость Абхазии и Южной Осетии признана Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру и Сирией), трое представителей Республики Сербской (государственное образование на территории Боснии и Герцеговины) — лидер Синиша Каран, глава парламента Ненад Стевандич, глава местной партии Милорад Додик.

В то же время, премьер Словакии Роберт Фицо, который, как сообщалось, на парад не пойдет, а встретится с главой РФ Владимиром Путиным отдельно, уже находится в Москве. Там он положил венок к мемориалу "Могила Неизвестного солдата" близ Кремля. Также Фицо сказал российским журналистам, что хочет "задать Путину несколько вопросов" и заявил о близком завершении войны в Украине.

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Кремль действительно боится атаки 9 мая по Москве и Красной площади, поэтому взыскал на защиту немалое количество систем ПВО. Удары вглубь России по НПЗ или каким-то заводам принесут больше пользы для Украины, особенно в стратегическом плане.