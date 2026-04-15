Известная украинская теннисистка угодила в языковой скандал (видео)
Спортсменка дала интервью, ориентированное для российской аудитории
Юлия Стародубцева, 53-я ракетка мира, угодила в скандальную историю. Спортсменка дала интервью на русском языке фактически для россиян.
Что нужно знать
- Стародубцева дала интервью YouTube-каналу "Сорокин Теннис"
- UTC раскритиковал теннисистку
- Юлия на данный момент показывает лучший теннис в карьере
Портал про теннис Ukrainian Tennis Community в threads раскритиковал украинку за подыгрывание агрессору во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Юлию обвинили в популяризации российского контента во время большой войны.
Спортивные рекорды Юлии Стародубцевой – это круто, но ее появление в интервью на русскоязычном канале "Сорокин Теннис" вызывает серьезное разочарование.
Справка: Юлия Стародубцева — 26-летняя украинская теннисистка, родом из Каховки (Херсонская область). На ее счету 4 титула ITF. В WTA-туре она занимает 53-е место, что является рекордным показателем для нее.
Напомним, сборная Украины по теннису обыграла команду Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Украинки не отдали соперницам ни единой партии. Впервые в истории Сине-желтые поднялись на третье место в мировом рейтинге наций. Добавим, что финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября 2026 года.