Известная украинская теннисистка угодила в языковой скандал (видео)

Юлия Стародубцева, 53-я ракетка мира, угодила в скандальную историю. Спортсменка дала интервью на русском языке фактически для россиян.

Портал про теннис Ukrainian Tennis Community в threads раскритиковал украинку за подыгрывание агрессору во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Юлию обвинили в популяризации российского контента во время большой войны.

Спортивные рекорды Юлии Стародубцевой – это круто, но ее появление в интервью на русскоязычном канале "Сорокин Теннис" вызывает серьезное разочарование. Ukrainian Tennis Community

Справка: Юлия Стародубцева — 26-летняя украинская теннисистка, родом из Каховки (Херсонская область). На ее счету 4 титула ITF. В WTA-туре она занимает 53-е место, что является рекордным показателем для нее.

Напомним, сборная Украины по теннису обыграла команду Польши в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Украинки не отдали соперницам ни единой партии. Впервые в истории Сине-желтые поднялись на третье место в мировом рейтинге наций. Добавим, что финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг пройдет в китайском городе Шэньчжэнь с 22 по 27 сентября 2026 года.