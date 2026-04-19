Теннисистка Костюк выиграла исторический украинский финал (видео)

Марта стала чемпионкой в Руане

В воскресенье, 19 апреля, в Руане (Франция) состоялся финальный матч на теннисном турнире WTA 250. За трофей на грунтовом покрытии играли две представительницы Украины: Марта Костюк (№28 WTA) и Вероника Подрез (№209 WTA).

Что нужно знать

Костюк и Подрез сыграли исторический матч в Руане

Украинки впервые играли между собой

Марта выиграла свой второй трофей на уровне WTA

Решающая игра, которая проходила на центральном корте, завершилась победой Костюк со счетом 6:3, 6:4. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, 23-летняя Марта и 19-летняя Подрез впервые встретились на корте. Более того, эта игра носила исторический характер, ведь впервые украинские теннисистки играли между собой в финале турнира уровня WTA. Костюк выиграла свой второй титул в карьере.

Полный видеообзор финала Костюк — Подрез:

Марта стартовала в Руане с победы над местной теннисисткой Диан Парри (Франция) со счетом 6:1, 6:4, затем украинка обыграла Кэти Макнелли (США) — 2:6, 6:2, 6:1, Энн Ли (США, 5) — 6:0, 6:7(4), 6:3 и Татьяну Марию (Германия) — 6:3, 6:0.

Подрез, в свою очередь, начала в Руане с квалификации, где прошла Момоко Кобори (Япония) — 6:0, 6:3 и Доминику Шалкову (Чехия) — 6:0, 6:4. Затем она обыграла Слоан Стивенс (США) — 6:2, 6:1, Элизабетту Коччаретто (Италия) — 7:6(5), 4:6, 6:4 и Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 6:1. В полуфинале Вероника должна была сыграть против Сораны Кирсти (Румыния), однако румынка снялась с соревнований.

Ранее Костюк помогла сборной Украины пробиться в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг. Сине-желтые в квалификации одолели команду Польши (4:0).