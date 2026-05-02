Украинка Костюк в битве за трофей и миллион евро обыграла первую ракетку России (видео)

Марта за 2 сета разобралась с "нейтралкой"

В субботу, 2 мая, в Мадриде (Испания) состоялся женский финал на грунтовом теннисном турнире WTA 1000. В решающей игре сыграли украинка Марта Костюк (№23 WTA) и "нейтральная" россиянка Мирра Андреева (№8 WTA).

Встреча, проходившая на центральном корте, завершилась победой Костюк со счетом 6:3, 7:5. Об этом сообщает "Телеграф".

Матч длился 1 час 23 минуты. Марта сделала 4 эйса, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Добавим, что победительница заработала свыше миллиона евро призовых (около 51,5 млн грн).

Ранее Костюк и Андреева встречались между собой лишь раз. На турнире в Брисбене-2026 украинка одолела россиянку со счетом 7:6(7), 6:3.

Отметим, Марта стартовала на турнире со второго раунда. Украинка одолела Юлию Путинцеву из Казахстана (6:1, 6:3), Джессику Пегулу из США (6:1, 6:4), американку Кэти Макнелли (6:2, 6:3), чешку Линду Носкову (7:6(1), 6:0) и австрийку Анастасию Потапову (6:2, 1:6, 6:1).

Напомним, Костюк стала первой украинкой в истории, которая в одном сезоне дошла до финалов на турнирах WTA всех категорий. Напомним, что в январе украинка стала призером на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, а в апреле она выиграла титул WTA 250 в Руане.