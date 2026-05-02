Там живет 45 тысяч человек: сколько во Львове "хрущевок" и что с ними будет (документ)
Сначала государство должно утвердить механизмы, критерии и подходы к реновации
Львов готовится к возможному обновлению устаревшего жилищного фонда, в частности "хрущевок". Однако только после утверждения норм и механизмов будет известно сколько именно снесут домов и когда.
Об этом "Телеграфу" рассказали в Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета. В документе отмечено, что в настоящее время во Львове насчитывается почти 630 "хрущевок", в которых проживает около 45 тыс. жителей.
"Пока на государственном уровне продолжается наработка механизмов и критериев, по которым будут определять пригодность жилых домов к реновации. Следовательно, по состоянию на сегодня отсутствует как утвержденная методика оценки, так и сведенная статистика по количеству "хрущевок" во Львове, которые подлежат комплексной реновации. Вернуться к этому вопросу на уровне города можно будет при принятии соответствующих государственных решений", — подчеркнули в городском совете.
Также там добавили, что не только "хрущевки" могут попасть под снос, ведь речь идет об аварийных домах, где опасно жить. Поэтому решение принимается на основании технического состояния здания, в том числе наличия критических нарушений несущих конструкций и угрозы безопасности жильцов.
То есть отдельной статистики по "хрущевкам" не ведется, ведь данные касаются всех аварийных домов. И снос здания возможен только при условии, когда здание официально признано аварийным и не подлежит экономически целесообразному ремонту.
В городском совете добавили, что пока не могут сказать, когда начнется реновация и сколько средств на это нужно. Ведь ответы зависят от механизмов, критериев и подходов, утвержденных государством. Кроме того, нет официальных данных об источниках финансирования.
"Следовательно, для принятия соответствующих общегосударственных решений у города нет оснований формировать перечень первоочередных микрорайонов, определять сроки реализации или оценивать необходимые объемы финансирования", — говорится в документе.
