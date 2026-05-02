Там живет 45 тысяч человек: сколько во Львове "хрущевок" и что с ними будет (документ)

Сначала государство должно утвердить механизмы, критерии и подходы к реновации

Львов готовится к возможному обновлению устаревшего жилищного фонда, в частности "хрущевок". Однако только после утверждения норм и механизмов будет известно сколько именно снесут домов и когда.

Об этом "Телеграфу" рассказали в Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета. В документе отмечено, что в настоящее время во Львове насчитывается почти 630 "хрущевок", в которых проживает около 45 тыс. жителей.

"Пока на государственном уровне продолжается наработка механизмов и критериев, по которым будут определять пригодность жилых домов к реновации. Следовательно, по состоянию на сегодня отсутствует как утвержденная методика оценки, так и сведенная статистика по количеству "хрущевок" во Львове, которые подлежат комплексной реновации. Вернуться к этому вопросу на уровне города можно будет при принятии соответствующих государственных решений", — подчеркнули в городском совете.

Кирпичная "хрущевка"

Также там добавили, что не только "хрущевки" могут попасть под снос, ведь речь идет об аварийных домах, где опасно жить. Поэтому решение принимается на основании технического состояния здания, в том числе наличия критических нарушений несущих конструкций и угрозы безопасности жильцов.

То есть отдельной статистики по "хрущевкам" не ведется, ведь данные касаются всех аварийных домов. И снос здания возможен только при условии, когда здание официально признано аварийным и не подлежит экономически целесообразному ремонту.

Будут ли во Львове сносить "хрущевки"

Панельная "хрущевка"

В городском совете добавили, что пока не могут сказать, когда начнется реновация и сколько средств на это нужно. Ведь ответы зависят от механизмов, критериев и подходов, утвержденных государством. Кроме того, нет официальных данных об источниках финансирования.

"Следовательно, для принятия соответствующих общегосударственных решений у города нет оснований формировать перечень первоочередных микрорайонов, определять сроки реализации или оценивать необходимые объемы финансирования", — говорится в документе.

