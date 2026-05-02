Иностранец без опыта: назван новый главный тренер сборной Украины

Бывший помощник "Шевы" станет у руля национальной команды

В субботу, 2 мая, известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил, что сборную Украины возглавит итальянский специалист Андреа Малдера. Он ни разу не возглавлял команду на профессиональном уровне.

Что нужно знать

Андреа Малдера возглавит сборную Украины

Итальянец ни разу не работал главным тренером

Вацко назвал данное решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) неожиданным

Соответствующий комментарий Виктор разместил на своем telegram-канале. Он отметил, что Малдера станет первым иностранцем во главе Сине-желтых.

Для меня это большая неожиданность. В то время, когда вся футбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ очень удивила. Виктор Вацко

Малдера известен тем, что был ассистентом Андрея Шевченко (сейчас глава УАФ, — Ред.) в сборной Украины. После ухода из штаба Сине-желтых в 2021 году специалист работал помощником Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" (2022–2024 годы) и "Марселе" (2024–2026 годы). До приезда в Украину много лет работал в структуре итальянского "Милана".

Андрей Шевченко и Андреа Малдера/Фото: Getty Images

Напомним, накануне Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под руководством Реброва наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.