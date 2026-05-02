Иностранец без опыта: назван новый главный тренер сборной Украины
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Бывший помощник "Шевы" станет у руля национальной команды
В субботу, 2 мая, известный украинский комментатор Виктор Вацко сообщил, что сборную Украины возглавит итальянский специалист Андреа Малдера. Он ни разу не возглавлял команду на профессиональном уровне.
Что нужно знать
- Андреа Малдера возглавит сборную Украины
- Итальянец ни разу не работал главным тренером
- Вацко назвал данное решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) неожиданным
Соответствующий комментарий Виктор разместил на своем telegram-канале. Он отметил, что Малдера станет первым иностранцем во главе Сине-желтых.
Для меня это большая неожиданность. В то время, когда вся футбольная Украина уверяла меня, что главным тренером сборной станет Мирон Маркевич, УАФ очень удивила.
Малдера известен тем, что был ассистентом Андрея Шевченко (сейчас глава УАФ, — Ред.) в сборной Украины. После ухода из штаба Сине-желтых в 2021 году специалист работал помощником Роберто Де Дзерби в "Брайтоне" (2022–2024 годы) и "Марселе" (2024–2026 годы). До приезда в Украину много лет работал в структуре итальянского "Милана".
Напомним, накануне Сергей Ребров покинул пост главного тренера сборной Украины. Под руководством Реброва наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.