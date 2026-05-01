Костюк - Андреева: где и когда смотреть исторический теннисный финал Мадрида

Украинка разыграет титул с "нейтральной" россиянкой

В субботу, 2 мая, на турнире WTA 1000 в Мадриде состоится женский финал. В решающей игре на грунтовом корте встретятся украинская теннисистка Марта Костюк (№23 WTA) и "нейтральная" Мирра Андреева (№8 WTA).

Что нужно знать

В прямом эфире в Украине матч Костюк — Андреева покажет телеканал Setanta Sports Premium, а также медиа-платформа setantasports.com. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, setantasports.com покажет игру по платной подписке, стоимость которой в Украине составляет 109 грн/месяц. Добавим, что игра Костюк — Андреева пройдет в Мадриде на центральном корте, начало встречи в 18:00 по киевскому времени.

Отметим, для Костюк выход в финал турнира в Мадриде — исторический результат, украинка не играла в финалах на таком уровне. Кроме того, Марта стала первой украинкой в истории, которая в одном сезоне дошла до финалов на турнирах WTA всех категорий. Напомним, что в январе украинка стала призером на соревнованиях WTA 500 в Брисбене, а в апреле она выиграла титул WTA 250 в Руане.