Известный тренер фактически стал пропагандистом Кремля

Бывший главный тренер сборной РФ и киевского "Динамо" Валерий Газзаев считает, что команда России способна выиграть чемпионат мира по футболу. При этом он поставил в пример сборную СССР, которая выиграла крупные турниры после Второй мировой войны.

Что нужно знать

Аршавин заявил, что России не видать Кубка мира в ближайшие 50 лет

Газзаев считает иначе

Валерий ранее работал в киевском "Динамо"

Соответствующий комментарий Газзаева приводит российская пресса. По словам Валерия, команда СССР после простоя во время войны выиграла Олимпиаду-1956 и Евро-1960, а потому у россиян, которые больше 4 лет отстранены от международного футбола, якобы есть шансы на триумф. Также тренер вспомнил свой сенсационный успех с московских ЦСКА в Кубке УЕФА (сейчас Лига Европы, — Ред.) сезона 2004/05.

Я не согласен с высказыванием Аршавина. Неправильно так говорить о сборной России и победе на чемпионате мира, принижать наш спорт. В 2005 году, когда я говорил команде о задаче выйти в финал Кубка УЕФА, реакция от многих тоже была такой, но вместе с ЦСКА мы выиграли турнир. Мне кажется, что нужно вспомнить историю, после Великой Отечественной войны, то есть после периода без соревнований, футбольная команда сразу выиграла Олимпиаду в 1956 году, в 1960 году была победа на чемпионате Европы. Валерий Газзаев

Отметим, Газзаев так отреагировал на слова бывшего российского футболиста Андрея Аршавина, который заявил, что Россия не выиграет чемпионат мира в ближайшие 50 лет. В сети лишь посмеялись над словами Валерия. Пользователи напомнили ему, что нельзя сравнивать победу в Кубке УЕФА с триумфом на Мундиале.

Отметим, Газзаев тренировал "Динамо" в 2009-10 годах. Вместе с киевлянами он выиграл Суперкубок Украины. Валерий известен тем, что продвигал идею объединенного чемпионата Украины и России. После начала войны на Донбассе проект свернули, а после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он призвал россиян воевать против Украины.

