Відомий тренер фактично став пропагандистом Кремля

Колишній головний тренер збірної РФ та київського "Динамо" Валерій Газзаєв вважає, що команда Росії здатна виграти чемпіонат світу з футболу. При цьому він поставив за приклад збірну СРСР, яка виграла великі турніри після Другої світової війни.

Відповідний коментар Газзаєва наводить російська преса. За словами Валерія, команда СРСР після простою під час війни виграла Олімпіаду-1956 та Євро-1960, а тому росіяни, які понад 4 роки відсторонені від міжнародного футболу, нібито мають шанси на тріумф. Також тренер згадав свій сенсаційний успіх із московських ЦСКА у Кубку УЄФА (зараз Ліга Європи, — Ред.) сезону 2004/05.

Я не згоден зі словами Аршавіна. Неправильно так говорити про збірну Росії та перемогу на чемпіонаті світу, принижувати наш спорт. У 2005 році, коли я говорив команді про завдання вийти у фінал Кубка УЄФА, реакція від багатьох також була такою, але разом із ЦСКА ми виграли турнір. Мені здається, що треба згадати історію, після Великої Вітчизняної війни, тобто після періоду без змагань, футбольна команда одразу виграла Олімпіаду 1956 року, 1960 року була перемога на чемпіонаті Європи. Валерій Газзаєв

Зазначимо, Газзаєв так відреагував на слова колишнього російського футболіста Андрія Аршавіна, який заявив, що Росія не виграє чемпіонату світу у найближчі 50 років. У мережі лише посміялися зі слів Валерія. Користувачі нагадали йому, що не можна порівнювати перемогу у Кубку УЄФА із тріумфом на Мундіалі.

Зазначимо, Газзаєв тренував "Динамо" у 2009-10 роках. Разом із киянами він виграв Суперкубок України. Валерій відомий тим, що просував ідею об’єднаного чемпіонату України та Росії. Після початку війни на Донбасі проєкт згорнули, а після початку повномасштабного вторгнення РФ до України він закликав росіян воювати проти України.

