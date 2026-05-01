Костюк — Андрєєва: де і коли дивитись історичний тенісний фінал Мадрида

Українка розіграє титул із "нейтральною" росіянкою

У суботу, 2 травня, на турнірі WTA 1000 у Мадриді відбудеться жіночий фінал. У вирішальній грі на ґрунтовому корті зустрінуться українська тенісистка Марта Костюк (№23 WTA) та "нейтральна" Мірра Андрєєва (№8 WTA).

Що потрібно знати

У прямому етері в Україні матч Костюк — Андрєєва покаже телеканал Setanta Sports Premium, а також медіаплатформа setantasports.com. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, setantasports.com покаже гру по платній підписці, вартість якої в Україні становить 109 грн/місяць. Додамо, що гра Костюк — Андрєєва пройде в Мадриді на центральному корті, початок зустрічі о 18:00 за київським часом.

Зазначимо, для Костюк вихід у фінал турніру в Мадриді — історичний результат, українка не грала у фіналах на такому рівні. Крім того, Марта стала першою українкою в історії, яка протягом одного сезону дійшла до фіналів на турнірах WTA всіх категорій. Нагадаємо, що в січні українка стала призером на змаганнях WTA 500 у Брісбені, а у квітні вона виграла титул WTA 250 у Руані.