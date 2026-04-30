Можно ли получить двойную скидку в "АТБ"? Как работают новые ценники в супермаркете

Всего бывает три вида скидок

Сеть супермаркетов "АТБ" модернизировала свою систему лояльности. Теперь в определенных случаях покупатель может суммировать акции и экономить еще больше.

"Телеграф" рассказывает о том, как теперь работают скидки в "АТБ". В настоящее время на полках можно встретить специальные оранжевые ценники, где указано: "При сканировании приложения АТБ на кассе". То есть — дополнительная скидка на товар. При этом старые скидки и бонусы никуда не делись.

Соответственно, у украинцев возникает вопрос — суммируются ли все акции между собой. По словам пользовательницы Threads под ником revizor_supermarketiv, такая возможность действительно есть, а более детально об этом можно узнать на ресурсах сети "АТБ".

Проанализировав пояснение от "АТБ", можно прийти к выводу, что действительно возможность объединения скидок (например, приложение+эксклюзивная скидка) существует, однако это зависит от конкретного предложения. Но обычно при оплате применяется только одно самое выгодное для клиента предложение.

Какие бывают скидки в "АТБ":

10% на товары со спецценником "При сканировании в приложении";

5% при оплате картой "АТБ" на неакционные товары, которые обозначены специальным ценником;

Эксклюзивные скидки в супермаркетах, которые обновляются регулярно.

Что предшествовало

Компания "АТБ" решила модернизировать свою систему лояльности, перейдя от простых банковских карт к более сложной системе с использованием собственного мобильного приложения. Главная идея заключалась в том, чтобы предоставить покупателям возможность получить дополнительную скидку (сверх обычной акционной цены), просто отсканировав QR-код на кассе.

На полках появились ценники с несколькими цифрами: полная стоимость, цена с обычной скидкой и самая низкая цена — при сканировании приложения.

Покупателю нужно скачать официальное приложение "АТБ-Маркет", найти раздел "Лояльность" и предъявить QR-код кассира перед расчетом.

