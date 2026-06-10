Сборная Украины в Лиге наций-2026: расписание, прямые трансляции и результаты волейбольных матчей (видео)

Сине-желтые попытаются выйти в плей-офф престижных соревнований

В среду, 10 июня, сборная Украины по волейболу стартует в Лиге-наций-2026. Лучшие команды мира разыграют между собой престижный трофей.

Что нужно знать

Сборная Украины во второй раз сыграет в Лиге наций

Украинцы проведут как минимум 12 матчей

Сине-желтые в прошлом сезоне были близки к плей-офф

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание, прямые трансляции и результаты матчей национальной команды в Лиге наций-2026. Официальный транслятор соревнований в Украине — "Суспільне Спорт". 18 лучших команд мира сыграют по 12 матчей на групповом этапе. Лучшие 8 команд выйдут в плей-офф. Команда, занявшая последнее место, вылетит из Лиги.

Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций-2026 (обновляется)

Первая игровая неделя. Линьи, Китай

10 июня, среда

15:00 Украина – Япония

11 июня, четверг

11:30 Китай – Украина

12 июня, пятница

11:30 Украина – Куба

14 июня, воскресенье

08:00 Украина – Польша

Вторая игровая неделя. Любляна, Словения

24 июня, среда

17:30 Украина – Бразилия

25 июня, четверг

17:30 Украина – Италия

26 июня, пятница

17:30 Украина – Канада

28 июня, воскресенье

14:00 Болгария – Украина

Третья игровая неделя. Белград, Сербия

15 июля, среда

17:30 Украина – Иран

16 июля, четверг

21:00 Сербия – Украина

17 июля, пятница

17:30 Турция – Украина

19 июля, воскресенье

17:30 Украина – Германия

Напомним, мужская сборная Украины по волейболу во второй раз подряд сыграет в Лиге наций. В прошлом году Сине-желтые не сумели попасть в плей-офф.