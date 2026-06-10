Сборная Украины в Лиге наций-2026: расписание, прямые трансляции и результаты волейбольных матчей (видео)
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Сине-желтые попытаются выйти в плей-офф престижных соревнований
В среду, 10 июня, сборная Украины по волейболу стартует в Лиге-наций-2026. Лучшие команды мира разыграют между собой престижный трофей.
Что нужно знать
- Сборная Украины во второй раз сыграет в Лиге наций
- Украинцы проведут как минимум 12 матчей
- Сине-желтые в прошлом сезоне были близки к плей-офф
"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание, прямые трансляции и результаты матчей национальной команды в Лиге наций-2026. Официальный транслятор соревнований в Украине — "Суспільне Спорт". 18 лучших команд мира сыграют по 12 матчей на групповом этапе. Лучшие 8 команд выйдут в плей-офф. Команда, занявшая последнее место, вылетит из Лиги.
Расписание, трансляции и результаты матчей сборной Украины в Лиге наций-2026 (обновляется)
Первая игровая неделя. Линьи, Китай
10 июня, среда
15:00 Украина – Япония
11 июня, четверг
11:30 Китай – Украина
12 июня, пятница
11:30 Украина – Куба
14 июня, воскресенье
08:00 Украина – Польша
Вторая игровая неделя. Любляна, Словения
24 июня, среда
17:30 Украина – Бразилия
25 июня, четверг
17:30 Украина – Италия
26 июня, пятница
17:30 Украина – Канада
28 июня, воскресенье
14:00 Болгария – Украина
Третья игровая неделя. Белград, Сербия
15 июля, среда
17:30 Украина – Иран
16 июля, четверг
21:00 Сербия – Украина
17 июля, пятница
17:30 Турция – Украина
19 июля, воскресенье
17:30 Украина – Германия
Напомним, мужская сборная Украины по волейболу во второй раз подряд сыграет в Лиге наций. В прошлом году Сине-желтые не сумели попасть в плей-офф.