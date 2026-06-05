Предприниматели уже сворачивают бизнесы или уходят в тень

Заявления президента России Владимира Путина о том, что экономика РФ, несмотря на санкции, продолжает "процветать", — откровенная ложь. Ведь реальность совсем другая.

Об этом "Телеграфу" рассказал уполномоченный Офиса президента по вопросам санкционной политики Власюк Владислав. По его словам, Россия уверенно приобретает статус "государства-банкрота".

"Пока Кремль говорит об экономической устойчивости, доходы российского бюджета упали на 40% по сравнению с прошлым годом, несмотря на высокие цены на нефть. А бюджетная дыра уже превысила 80 млрд долларов", — говорят в ОП.

Власюк отметил, что 71 из 85 российских регионов завершили прошлый год с дефицитными бюджетами, а их совокупный дефицит уже превысил 34 млрд долларов.

"Путин заявляет, что санкции якобы открыли для России "широкое поле для маневра" и создали новые партнерства. Однако лучший индикатор доверия — это инвестиции. Сегодня доля иностранного капитала в России составляет лишь 0,01%. Это свидетельствует о том, что даже потенциальные партнеры не спешат вкладывать деньги в российскую экономику", — добавляет уполномоченный.

При этом несмотря на громкие заявления Путина о новых возможностях для бизнеса, более 30% российских предпринимателей готовятся сворачивать деятельность, еще около 30% рассматривают переход в тень. Причина – налоговое давление и масштабные отключения интернета.

По словам Власюка, впервые с 2022 года индикатор бизнес-климата стал отрицательным, а доля проблемных кредитов, которые заемщики не могут нормально обслуживать, выросла до 12%. В то же время россияне и бизнес все чаще переходят на наличные, что свидетельствует о падении доверия к финансовой системе. На этом фоне Центробанк РФ готовится убрать с рынка 11 региональных банков, финансовые проблемы которых уже невозможно скрывать.

"К тому же сальдо внешней торговли России за время полномасштабной войны сократилось почти втрое — с 337 до 125 млрд долларов. Крупнейшие российские экспортеры (ЛУКойл, Газпром, НОВАТЕК, Северсталь) теряют доходы, а Росатом уже ищет дополнительные 7 млрд долларов для завершения собственного флагмана". Поэтому главный контраст нынешнего ПМЭФ состоит в том, что чем оптимистичнее звучат заявления российского руководства, тем хуже становятся экономические показатели самой России", — говорят в Офисе.

Власюк подчеркнул, что санкционное давление все сильнее ограничивает доступ российской экономики к инвестициям, технологиям, финансовым ресурсам и традиционным рынкам сбыта. Падение бюджетных доходов, сокращение внешней торговли, исчезновение иностранного капитала и ухудшение настроений бизнеса свидетельствуют о том, что санкции оказывают накопительный эффект и постепенно ослабляют экономическую основу российской военной машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ответил президент России Владимир Путин на письмо президента Владимира Зеленского.