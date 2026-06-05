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"Работайте!" Путин отреагировал на письмо Зеленского и наговорил нового абсурда

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинский и российский лидеры Новость обновлена 05 июня 2026, 18:50
Украинский и российский лидеры. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вспомнил и привлечение США к переговорам

В пятницу, 5 июня, вечером российский президент Владимир Путин прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского. Также он сделал несколько новых заявлений по США и завершению войны.

"Телеграф" собрал главные тезисы Путина. Заметим, что днем во время 40-минутного выступления на форуме в Санкт-Петербурге президент РФ ни разу не упомянул Украину, но вечером, общаясь с журналистами, сделал несколько заявлений.

Главные заявления Путина

  • Песков вчера показал мне письмо Зеленского, я посмотрел с утра эту бумажку, я ее посмотрел.
  • Один из российских бизнесменов встречался с Зеленским в Киеве, вернулся, я с бизнесменом встретился, самое главное, Зеленский просил о встрече.
  • Не вижу смысла нам встречаться. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта.
  • Открытое письмо Зеленского написано с "элементами хамства".
  • Работайте, братья, — заявил Путин в обращении к военным, комментируя перспективу мира.
  • Боевые действия закончатся после достижения поставленных нами целей.
  • Все видели, как Трамп "занимался воспитанием" Зеленского. Есть еще над чем работать, нужно продолжать.
  • Я отношусь к Трампу, как к коллеге, с уважением.
  • Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, другие могут создать условия и выступить гарантами.
  • России не нужны соглашения, подобные минским.
  • РФ будет добиваться "денацификации Украины".

Напомним, что вечером 4 июня президент Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он констатировал, что Россия несет серьезные потери на фронте, а сами россияне все больше недовольны атаками украинских дронов, дефицитом бензина, постоянными запретами и тому подобное.

Зеленский отметил, что Украина предлагает закончить войну "в формате между вами и нами" и предложил Путину встретиться и определить для этого четкую дату. Президент Украины отметил, что к двустороннему треку могут присоединиться другие избранные участники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские политические и общественные деятели отреагировали на письмо Зеленского. Они обнаружили в нем интересные детали.

Теги:
#Владимир Путин #Письмо #Владимир Зеленский #Война с РФ