"Работайте!" Путин отреагировал на письмо Зеленского и наговорил нового абсурда

Вспомнил и привлечение США к переговорам

В пятницу, 5 июня, вечером российский президент Владимир Путин прокомментировал письмо президента Украины Владимира Зеленского. Также он сделал несколько новых заявлений по США и завершению войны.

"Телеграф" собрал главные тезисы Путина. Заметим, что днем во время 40-минутного выступления на форуме в Санкт-Петербурге президент РФ ни разу не упомянул Украину, но вечером, общаясь с журналистами, сделал несколько заявлений.

Главные заявления Путина

Песков вчера показал мне письмо Зеленского, я посмотрел с утра эту бумажку, я ее посмотрел.

Один из российских бизнесменов встречался с Зеленским в Киеве, вернулся, я с бизнесменом встретился, самое главное, Зеленский просил о встрече.

Не вижу смысла нам встречаться . До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта.

. До встречи с Зеленским нужно найти решение по урегулированию конфликта. Открытое письмо Зеленского написано с "элементами хамства".

Работайте, братья, — заявил Путин в обращении к военным, комментируя перспективу мира.

Боевые действия закончатся после достижения поставленных нами целей.

Все видели, как Трамп "занимался воспитанием" Зеленского. Есть еще над чем работать, нужно продолжать.

Я отношусь к Трампу, как к коллеге, с уважением.

Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина , другие могут создать условия и выступить гарантами.

, другие могут создать условия и выступить гарантами. России не нужны соглашения, подобные минским.

РФ будет добиваться "денацификации Украины".

Напомним, что вечером 4 июня президент Зеленский опубликовал открытое письмо Путину. В нем он констатировал, что Россия несет серьезные потери на фронте, а сами россияне все больше недовольны атаками украинских дронов, дефицитом бензина, постоянными запретами и тому подобное.

Зеленский отметил, что Украина предлагает закончить войну "в формате между вами и нами" и предложил Путину встретиться и определить для этого четкую дату. Президент Украины отметил, что к двустороннему треку могут присоединиться другие избранные участники.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украинские политические и общественные деятели отреагировали на письмо Зеленского. Они обнаружили в нем интересные детали.