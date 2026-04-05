Покинула больницу в слезах: как выглядит жена Луческу Нелли

Состояние Мистера ухудшилось

В воскресенье, 5 апреля, Нелли Луческу, жена известного футбольного тренера Мирчи Луческу, посетила Университетскую больницу Бухареста (Румыния). Там ее муж находится в тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа.

Состояние Луческу ухудшилось

Жена Мистера посетила больницу вместе с внучкой

Нелли покидала больницу в слезах

Румынское издание fanatik.ro сообщает, что Нелли покинула медицинское учреждение в слезах. Пара больше 60 лет вместе, сообщает "Телеграф".

Жена Луческу Нелли и внучка Марилу прибыли в больницу/Фото: gsp.ro

Нелли Луческу покинула Университетскую больницу в слезах/Фото: fanatik.ro

Мирча и Нелли познакомились в студенческой столовой Бухарестского университета. Тогда он играл за молодежную команду, а она училась на историческом факультете. Нелли занималась домашним уютом, пока ее муж строил карьеру в футболе. Она была с ним во всех странах, где он работал. Нелли ведет непубличную жизнь.

Как выглядит Нелли Луческу

Семья Луческу/Фото: gsp.ro

Семья Луческу/Фото: fanatik.ro

Нелли Луческу с сыном/Фото: digisport.ro

Нелли Луческу/Фото: libertatea.ro

Мирча и Нелли Луческу/Фото: gsp.ro

Мирча и Нелли Луческу с сыном/Фото: prosport.ro

Мирча и Нелли Луческу/Фото: gsp.ro

Мирча и Нелли Луческу/Фото: gsp.ro

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. Сообщалось, что он находится в состоянии искусственной комы.

Отметим, сразу после госпитализации Мистера Румынская футбольная федерация объявила, что Луческу больше не является главным тренером сборной Румынии, ему предложили административную должность в сборной.

Украинским футбольным болельщикам Луческу хорошо знаком по работе с "Шахтером" и "Динамо" Киев. К слову, Мирча приложил руку к переходу Владислава Блэнуцэ в состав Бело-синих. Трансфер оказался скандальным.