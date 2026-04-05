Покинула больницу в слезах: как выглядит жена Луческу Нелли
Состояние Мистера ухудшилось
В воскресенье, 5 апреля, Нелли Луческу, жена известного футбольного тренера Мирчи Луческу, посетила Университетскую больницу Бухареста (Румыния). Там ее муж находится в тяжелом состоянии после перенесенного сердечного приступа.
Румынское издание fanatik.ro сообщает, что Нелли покинула медицинское учреждение в слезах. Пара больше 60 лет вместе, сообщает "Телеграф".
Мирча и Нелли познакомились в студенческой столовой Бухарестского университета. Тогда он играл за молодежную команду, а она училась на историческом факультете. Нелли занималась домашним уютом, пока ее муж строил карьеру в футболе. Она была с ним во всех странах, где он работал. Нелли ведет непубличную жизнь.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. Сообщалось, что он находится в состоянии искусственной комы.
Отметим, сразу после госпитализации Мистера Румынская футбольная федерация объявила, что Луческу больше не является главным тренером сборной Румынии, ему предложили административную должность в сборной.
Украинским футбольным болельщикам Луческу хорошо знаком по работе с "Шахтером" и "Динамо" Киев. К слову, Мирча приложил руку к переходу Владислава Блэнуцэ в состав Бело-синих. Трансфер оказался скандальным.