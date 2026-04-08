Родом из Украины: как выглядит вдова Луческу Нелли (фото)

Пара была вместе больше 60 лет

Не стало великого румынского тренера и футболиста Мирчи Луческу. Его жена Нелли родом из современной территории Украины.

Луческу умер в Бухаресте

У Мирчи осталась жена и сын

Вдова Мистера имеет украинские корни

Нелли Луческу (в девичестве Елена Страчан) имеет украинские корни. Ее мама и бабушка были родом из Белгород-Днестровского (Одесская область), сообщает "Телеграф".

Мирча и Нелли познакомились в студенческой столовой Бухарестского университета, а их история любви началась после того, как Мирча случайно оказался с девушкой в трамвае. Молодой футболист молодежной команды внезапно решил помочь студентке исторического факультета донести чемодан.

В 1967 году Мирча и Нелли поженились. В феврале 1969 года у них родился сын Рэзван, который также связал свою жизнь с футболом. Нелли занималась домашним уютом, пока ее муж строил карьеру в футболе. Она была с ним во всех странах, где он работал.

Семья Луческу/Фото: gsp.ro

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка наставника. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии. 7 апреля сердце Луческу перестало биться.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван прилетел в Бухарест на частном самолете.