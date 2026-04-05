Луческу находится в коме: семья тренера прибыла в больницу

За жизнь именитого футбольного специалиста борются врачи

Бывший главный тренер сборной Румынии, "Шахтера" и "Динамо" (Киев) Мирча Луческу находится в коме. Его состояние ухудшилось после перенесенного 3 апреля сердечного приступа.

Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает fanatik. По информации источника, состояние бывшего тренера очень тяжелое.

В ночь с субботы на воскресенье его перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи Университетской больницы Бухареста прилагают отчаянные усилия, чтобы спасти жизнь Мистера.

По информации as.ro, в субботу вечером у Луческу вновь возникли сильные сердечные аритмии, которые были незамедлительно купированы бригадой скорой помощи кардиологического отделения. В воскресенье аритмия усилилась и перестала поддаваться лечению. Состояние пациента ухудшилось, потребовался перевод в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Сообщается, что в медицинское учреждение прибыли жена Луческу Нелли и внучка Марилу.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. Отметим, сразу после госпитализации Мистера Румынская футбольная федерация объявила, что Луческу больше не является главным тренером сборной Румынии, ему подыщут административную должность в сборной.

Украинским футбольным болельщикам Луческу хорошо знаком по работе с "Шахтером" и "Динамо". К слову, Мирча приложил руку к переходу Владислава Блэнуцэ в состав Бело-синих. Трансфер оказался скандальным.