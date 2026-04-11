Дно пробито: "Динамо" "почтило" память Луческу поражением (видео)

Киевляне провели акцию в честь великого тренера, однако игра обернулась для них провалом

В субботу, 11 апреля, "Металлист 1925" принимал "Динамо" Киев в Житомире. Накануне в Бухаресте похоронили бывшего тренера Бело-синих Мирчу Луческу.

Киевляне и харьковчане почтили память Мистера, выйдя на матч в футболках с изображением Луческу. А вот игрой "динамовцы" увы не порадовали, сообщает "Телеграф".

Победу "Металлисту 1925" принес точный удар Дениса Антюха на 78-й минуте игры. Киевляне неудачно сыграли в обороне после заброса в штрафную, а после серии отскоков Антюх с близкой дистанции поразил ворота Нещерета.

В сети раскритиковали "Динамо" за второе поражение подряд. Пользователи массово критикуют беззубую игру Бело-синих в атаке.

Этот результат оставил киевлян на 4-й позиции в УПЛ (41 очко). Отставание от лидера (ЛНЗ) составляет 9 баллов, правда у черкасского клуба есть игра в запасе. "Металлист 1925" (38 очков) — пятый.

Напомним, "Динамо" идет четвертым в Украинской премьер-лиге. В Кубке Украины Бело-синие сыграют в полуфинале с "Буковиной" (22 апреля), а из еврокубков киевляне вылетели после основного этапа, не сумев выйти в плей-офф Лиги конференций.