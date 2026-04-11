Фьюри - Махмудов: онлайн-трансляция боя

"Цыганский король" возвращается на большую арену

В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоится грандиозное шоу бокса. В главном событии вечера британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) проведет поединок в супертяжелом весе с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

Что нужно знать

Фьюри проведет бой против россиянина

"Цыганский король" — безоговорочный фаворит

Поединок Фьюри — Махмудов покажут в Украине

Бой Фьюри — Махмудов состоится на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Поединок, который начнется ближе к полуночи, покажут в Украине. Добавим, что "Цыганский король" — однозначный фаворит.

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.