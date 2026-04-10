Фьюри - Махмудов: онлайн-трансляция вечера бокса

"Цыганский король" возвращается на ринг

В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" состоится большой вечер бокса. В главном поединке шоу британец Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) проведет рейтинговый поединок в супертяжелом весе с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-2, 19 KO).

Фьюри вернется на ринг боем против россиянина

"Цыганский король" — фаворит поединка

Бой Фьюри — Махмудов покажут в Украине

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию вечера бокса Фьюри — Махмудов. Начало боев основного карда в 21:00 по киевскому времени.

37-летний "Цыганский король" возвращается на ринг после 2-летнего простоя. Британец попытается закрыть два обидных поражения от Александра Усика (24-0, 15 КО). Для этого он выбрал не самый очевидный вариант. 36-летний Махмудов по прозвищу "Лев" является уроженцем России, хотя и прячется под флагом Канады. Арсланбек имеет впечатляющую статистику нокаутов и является грозным соперником, по крайней мере в начальных раундах.

Что на кону боя Фьюри — Махмудов

Победитель поединка приблизится к чемпионскому бою, а в случае Тайсона — к денежному поединку с Энтони Джошуа. Кроме того, Махмудов заработает рекордный гонорар в карьере (от 1,5 до 3 млн долларов), а "Цыганский король" получит 25 млн долларов.

Где и когда смотреть бой Фьюри — Махмудов

В прямом эфире в Украине шоу бокса Фьюри — Махмудов покажет медиа-платформа Netflix. Для просмотра вечера бокса в Лондоне на Netflix необходима подписка. Стоимость от 4,99 евро/месяц (около 250 грн в месяц). Главный бой вечера ориентировочно начнется ближе к полуночи.

Прогноз букмекеров на бой Фьюри — Махмудов

По мнению букмекеров, Фьюри является безоговорочным фаворитом поединка. Аналитики предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,19 на победу "Цыганского короля". Успех "Льва" и ничья менее вероятны — коэффициенты 5,30 и 21,00.

Последние бои

В декабре 2024 года Фьюри во второй раз проиграл Усику решением судей, после чего завершил карьеру.

В октябре 2025 года Махмудов единогласным решением судей одолел британца Дэйва Аллена.

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Усик. Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.