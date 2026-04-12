Фьюри побил российского "Льва" (видео)

Поединок продлился 12 раундов

В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер бокса. В главном поединке шоу британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) провел рейтинговый поединок в супертяжелом весе с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-3, 19 KO).

Что нужно знать

Фьюри вернулся на ринг после двух поражений от Усика

Махмудов — российский боксер, который прячется под флагом Канады

"Цыганский король" разгромил "Льва"

Поединок, проходивший на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершился победой Фьюри решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".

Махмудов активно начал бой, однако "бензина" россиянину хватило лишь на 2 конкурнетных раунда. Уже с третьей 3-минутки на ринге был один боксер — Фьюри. Арсланбек сушил поединок с помощью клинчей. Он клинчевал после свои атак и атак соперника. Вероятно, такая тактика помогла ему пройти все 12 раундов, по итогам который судьи отдали победу Тайсону единогласным решением. Итоговый счет — 120-108, 120-108, 119-109 в пользу "Цыганского короля".

Добавим, что за боем наблюдал британский боксер, бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа. Ожидается, что "Цыганский король" и AJ в будущем проведут бой.

Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.

Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.