Фьюри побил российского "Льва" (видео)
Поединок продлился 12 раундов
В субботу, 11 апреля, в Лондоне (Великобритания) состоялся большой вечер бокса. В главном поединке шоу британец Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) провел рейтинговый поединок в супертяжелом весе с россиянином Арсланбеком Махмудовым (21-3, 19 KO).
Что нужно знать
- Фьюри вернулся на ринг после двух поражений от Усика
- Махмудов — российский боксер, который прячется под флагом Канады
- "Цыганский король" разгромил "Льва"
Поединок, проходивший на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершился победой Фьюри решением судей. Об этом сообщает "Телеграф".
Махмудов активно начал бой, однако "бензина" россиянину хватило лишь на 2 конкурнетных раунда. Уже с третьей 3-минутки на ринге был один боксер — Фьюри. Арсланбек сушил поединок с помощью клинчей. Он клинчевал после свои атак и атак соперника. Вероятно, такая тактика помогла ему пройти все 12 раундов, по итогам который судьи отдали победу Тайсону единогласным решением. Итоговый счет — 120-108, 120-108, 119-109 в пользу "Цыганского короля".
Добавим, что за боем наблюдал британский боксер, бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа. Ожидается, что "Цыганский король" и AJ в будущем проведут бой.
Отметим, на данный момент чемпионскими поясами WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе владеет украинец Александр Усик (24-0, 15 КО). Титул WBO отошел Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Оба проведут бои в мае 2026 года, причем украинец выбрал для себя очень необычного соперника.
Сейчас Александр ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Это шоу пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.