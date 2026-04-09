"Шахтер" - АЗ: онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги конференций

Горняки пытаются пробиться в полуфинал 3-го по силе еврокубка

В четверг, 9 апреля, донецкий "Шахтер" сыграет первый матч в четвертьфинале Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. Соперником Горняков станет АЗ Алкмар (Нидерланды).

Что нужно знать

"Шахтер" примет АЗ в Польше

Горняки — аутсайдеры противостояния

Победитель противостояния выйдет на "Кристал Пэлас" или "Фиорентину"

Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Один из лидеров чемпионата Украины примет шестую команду (на данный момент) первенства Нидерландов в Кракове на стадионе "Мейски". Горняки являются аутсайдерами противостояния с АЗ, однако донецкий клуб вполне способен пройти нидерландцев. Добавим, что игру "Шахтер" — АЗ можно посмотреть в Украине.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0). На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2).