"Ролан Гаррос-2026": расписание и результаты украинок (видео)

Украинки выступят на главном грунтовом турнире сезона

В воскресенье, 24 мая, в Париже (Франция) стартует 125-й розыгрыш Открытого чемпионата Франции по теннису. В битву за трофей вступают 7 украинских теннисисток-одиночниц.

Что нужно знать

"Ролан Гаррос-2026" пройдет с 24 мая по 7 июня 2026 года

7 украинок выступят в одиночном разряде

Призовой фонд турнира более 61 млн евро

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на "Ролан Гаррос-2026". Украину в одиночном разряде представят Элина Свитолина, Марта Костюк, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева, Александра Олейникова, Ангелина Калинина и Дарья Снигур. Украинские мужчины не квалифицировались на Турнир Большого Шлема. Смотреть игры в Украине можно на телеканалах Eurosport и медиа-платформе Megogo.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей украинок на "Ролан Гаррос-2026" (обновляется)

Воскресенье, 24 мая. Первый запуск (матч) начинается в 12:00

Первый раунд — Марта Костюк — Оксана Селехметьева (нейтральная) — Court Simonne-Mathieu, 1 запуск

Первый раунд — Юлия Стародубцева — Анна Блинкова (нейтральная) — Court 9, 2 запуск

Первый раунд — Дарья Снигур — Клара Таусон (Дания) — Court 12, 4 запуск

Отметим, 2026 год стал самым успешным годом для украинского женского тенниса по количеству финалов в Туре. В мае 2026 года Костюк и Свитолина выиграли турниры уровня WTA 1000. Марта победила в Мадриде, а Элина триумфовала в Риме.