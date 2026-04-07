"Его убил футбол": как выглядел Луческу в своем последнем матче (фото)

Мистер полностью отдавался футболу

Новость о смерти великого футбольного тренера Мирчи Луческу ошарашила болельщиков, его друзей и близких. Бывший партнер Мистера по сборной Румынии Корнел Дину отметил, что Луческу сгубила его страсть к футболу.

Соответствующий комментарий Дину приводит fanatik.ro. Корнел считает, что игра, которая прославила Мистера, в конечном счете и убила его.

Я только что узнал об этом (смерти Луческу, — Ред.), мне кто-то позвонил. Да простит Бог Мирчу Луческу. Футбол, к сожалению, убил его, потому что он хотел остаться и быть связанным с футболом до последнего дня своей жизни. К сожалению, сердце Мирчи Луческу перестало биться... Корнел Дину

Дело в том, что Луческу до последнего тренировал сборную Румынии, которая участвовала в стыковом раунде отбора на ЧМ-2026. Игра с Турцией (0:1), которая состоялась 26 марта в Стамбуле, стала последней для Мистера. Он установил рекорд, в возрасте 80 лет и 7 месяцев став самым возрастным тренером в истории сборных, однако сердце специалиста не выдержало такого стресса. Ему стало плохо и 29 марта он оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Тут же Румынская федерация футбола объявила об уходе Мирчи с поста главного тренера.

Мирча Луческу/Фото: Getty Images

Полный видеообзор матча Турция — Румыния. Видео предосталено Megogo.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, 80-летний Луческу был госпитализирован во время тренировки сборной Румынии. Ему был установлен дефибриллятор, а на пятницу, 3 апреля, планировалась выписка тренера. Врач запретил Мирче покидать больницу, что в тот день спасло именитому тренеру жизнь — он перенес сердечный приступ в медицинском учреждении, а не дома. 5 апреля состояние Мистера ухудшилось, его перевели в палату интенсивной терапии.

Семья успела попрощаться с Луческу. В больнице была замечена его жена Нелли, а сын Рэзван, главный тренер греческого ПАОКа, прилетел в Бухарест на частном самолете.