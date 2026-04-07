Это наш шанс: военный эксперт объяснил, зачем Украине энергетическое перемирие

Киев может атаковать не только российскую нефтяную отрасль

Предложенное президентом Владимиром Зеленским энергетическое перемирие на фоне регулярных атак по России может показаться нелогичным, однако на самом деле это не так. Этот режим тишины может стать элементом сдерживания.

Об этом "Телеграфу" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований и военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, успешные удары Украины по российскому экспорту нефти, по НПЗ создают условия для энергетического перемирия.

"Украина показывает силу, способность, возможность и мощь. Мы показываем, что мы можем выносить российскую нефтепереработку, это и есть лучший элемент сдерживания", — говорит эксперт.

Он добавляет: если бы Кремль согласился на прекращение огня по энергетическим объектам, Киев мог бы восстановить объекты газовой добычи, по которым Россия бьет. Ведь здесь не следует забывать, что Украине уже нужно готовиться к следующему отопительному сезону, что предполагает восстановление ГЭС, ТЭЦ и т.д. Однако сделать это во время регулярных атак достаточно сложно.

Александр Мусиенко

"Здесь элементом сдерживания являются наши удары. То есть если бы Россия нарушила энергетическое перемирие, мы бы начали наносить удары опять же по экспорту нефти и не только", — говорит Мусиенко.

Он объясняет, что также Украина может ослаблять российские ПВО. Это пойдет на пользу переговорам с Кремлем, ведь Москва в таком случае будет больше заинтересована в энергетическом перемирии. Поэтому сейчас хорошее время, чтобы об этом договариваться.

Напомним, что недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по энергетике России, если в Кремле согласятся на зеркальные действия. Это предложение Москве передали американцы.

