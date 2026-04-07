Минобороны опровергло появление нового статуса в приложении "Резерв+": что известно о бронировании резервистов

В Украине стали отказывать в бронировании работникам критически важных предприятий. Причина — статус в приложении "Резерв+" — "оперативный резерв". Именно он фактически блокирует возможность получить отсрочку от мобилизации, говорят юристы. В то же время — Минобороны подчеркивает, что изменений не было.

Что нужно знать:

Статус "оперативный резерв" можно проверить в приложении Резерв+

Выросло количество отказов в бронировании для тех, кто имеет статус резервиста

Этот статус означает наличие военного опыта или подготовки, но есть и другие случаи.

В Минобороны опровергают, что отметка "оперативный резерв" недавно появилась — в комментарии подчеркнули, что она была и раньше. Однако эта категория — не массовая, и новых функций для нее не вводилось, а правила бронирования регулируются действующими нормативными актами.

"В оперативный резерв могут быть зачислены граждане, в частности, после прохождения срочной службы или в других случаях, предусмотренных законом", — говорится в комментарии. В случае возникновения вопросов относительно статуса советуют обращаться в службу поддержки приложения через меню.

По словам юристки Татьяны Потаповой, в последние дни количество таких случаев резко возросло. Люди обращаются с одинаковой проблемой – они работают, подаются на бронирование, но получают отказ без вразумительного объяснения. На самом деле, причина формальная: они уже не просто военнообязанные, а резервисты.

Согласно правилам, установленным Кабмином, бронированию подлежат только военнообязанные граждане. Вместо этого резервисты в эту категорию не входят. Поэтому даже если человек работает в важной для государства сфере, это не дает ему права на бронь.

Резервисты не подлежат бронированию, поскольку законодательством не предусмотрено бронирование лиц, имеющих статус резервистов. Марина Бекало, адвокат

Адвокат Марина Бекало объясняет, что статус "оперативный резерв" не является случайным. Эта метка означает:

вы уже имеете военный или боевой опыт

проходили подготовку или службу

имеете военную специальность

Также в резерв могут входить мужчины 45-60 лет, которых могут привлекать к терробороне. Соответственно, если у "Резерв+" появилась соответствующая отметка, именно она и есть причина отказа. Это означает, что государство уже определило приоритет: в случае необходимости такой человек должен пополнить ряды войска, а не оставаться забронированным в тылу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине около 2 млн. ухилянтов. На них планируют усилить давление через цифровые инструменты.