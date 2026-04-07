Проезд по 8 гривен в Киеве останется в прошлом: какими могут быть новые тарифы

Город стремится сбалансировать экономические затраты и доступность транспорта

В Киеве могут пересмотреть стоимость на проезд, которая остается неизменной с 2018 года. Повышение цен на топливо, электроэнергию и материалы вынуждают приблизить тарифы на проезд к экономически обоснованным. Но в то же время, прогнозы о повышении до 44 гривен маловероятны — есть более вероятная цена.

За комментарием по данному поводу "Телеграф" обратился к экспертам. Они высказали предположения, до какой отметки в итоге могут повысить цену и объяснили, почему.

"Стоимость не будет поднята до 40-50 грн"

Соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скрыль отметил, что расчеты себестоимости не публичны, поэтому неизвестно, что перевозчики в них закладывают.

Возможно, как занижение, так и завышение за счет капитальных затрат. Кроме того, заявления о себестоимости обычно всегда значительно больше, чем затем устанавливается тариф. Пока анализируем с коллегами движения власти говорит собеседник.

По мнению Скрыля, вероятнее всего, стоимость не будет поднята до 40-50 грн. Более реальной он считает стоимость в 20 гривен +- 5 гривен.

Но главное не стоимость разовой поездки, а тарифное меню, билеты на 45, 75 минут, день, неделя, месяц. отметил он.

При этом эксперт говорит, что, безусловно, нагрузка на бюджет снизится. С учётом опыта предыдущих повышений тарифов, есть сомнения, что новые средства будут реально инвестированы в инфраструктуру городского транспорта.

Но куда уйдут высвободившиеся средства? Если это помощь войску, энергетика, развитие общественного транспорта — это одно, а если "проедание" на необоснованных проектах — совсем другое.Но в адекватность действий, на основе предыдущего опыта повышений, не верится, потому что это никогда не увеличивало вложения в инфраструктуру ГТ подытожил Скрыль.

"Европейская модель и украинская реальность"

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" отметил, что в Евросоюзе перевозки пассажиров считаются общественно важными услугами, поэтому муниципалитеты предпочитают компенсировать разницу между тарифом, определяемым городской политикой, и себестоимостью перевозок.

Размер этой разницы также определяется городской политикой, но можно говорить о приблизительном коридоре от 30 до 70 процентов – часть оплачивает пассажир, а остальное покрывают налогоплательщики. говорит он.

Тем временем в Украине существуют две системы общественного транспорта в городах – коммунальная и частная. В коммунальной системе работает европейский принцип, тогда как в частной действуют рыночные правила — тариф должен быть выше себестоимости.

К чему это приводит, мы каждый день видим своими глазами и можем сделать определенные выводы относительно эффективности нашей модели по сравнению с европейской. Очевидно, что крайне низкий по сравнению с другими городами Украины тариф в коммунальном транспорте Киева создает проблемы для местного бюджета. Похоже, городские власти уже не могут удерживать тариф на таком уровне, хотя раньше заявлялось, что он будет действовать до конца военного положения. Сейчас вполне логично поднят вопрос о его повышении. объяснил эксперт.

Каким же будет тариф в итоге — зависит от политического решения города Киева, то есть от того, будет ли большая или меньшая доля компенсации за счет налогоплательщиков для достижения определенных целей городской политики. По мнению Беспалова, столица будет стараться найти баланс и ориентироваться на другие города Украины, в частности, на западные — Тернополь, Ивано-Франковск, Львов. В этом контексте можно говорить о тарифе на уровне 20–25 грн.

Также эксперт предположил, что если себестоимость перевозки одного пассажира может превышать 40 грн, тогда можно ожидать, что Киев будет тяготиться к среднему варианту – чтобы пользователи и налогоплательщики платили примерно поровну. Впрочем, это лишь предположение — город может принять решение как в пользу более низкого, так и выше среднего по Украине тарифа.

К сожалению, при определении тарифа часто забывают о важной составляющей себестоимости – количестве перевозимых пассажиров. Если принять меры не только по операционной оптимизации работы перевозчиков, которая, по моему мнению, происходит не в полной мере, но и оптимизировать маршруты и графики движения, можно добиться более эффективного распределения пассажиропотоков и таким образом снизить себестоимость перевозки в Киеве. Этот потенциал далеко не исчерпан. Еще в 2016 году Всемирный банк предлагал оптимизацию маршрутной сети, которая могла бы снизить себестоимость перевозки одного пассажира на 13 процентов. С тех пор, кажется, потенциал для снижения затрат даже возрос, ведь накопились новые проблемы и недостатки, а город существенно изменился, в то время как маршруты не всегда успевают подстраиваться под реальный транспортный спрос. добавляет собеседник.

Учитывая вышесказанное, повышение тарифа без оптимизации работы коммунальных предприятий, маршрутной сети и графиков движения будет приводить к дальнейшему неэффективному расходованию значительных средств из-за несовершенного планирования.

Надеюсь, что со временем ситуация изменится, и мы будем платить не просто высокий или низкий тариф, а прозрачный, справедливый и доступный. подытожил эксперт.

Предыстория

7 апреля мэр Киева Виталий Кличко поручил подготовить расчеты по пересмотру тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Стоимость проезда в Киеве остается самой низкой в ​​Украине, ее не пересматривали с 2018 года. Удорожание горючего, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному.

"Также, реализуя меры по энергостойкости города, Киевсовет будет вынужден перераспределить некоторые статьи бюджета столицы. А транспорт у нас дотационный (12 млрд грн на этот год, к примеру). Также государство уже много лет не компенсирует, как должно, средства городу за безвозмездный проезд льготных пассажиров. Эти деньги (сотни миллионов гривен каждый год) тоже уходят из бюджета Киева", — заявил Кличко.

Согласно данным Fair.org, себестоимость метро по расчетам на 2026 год достигает 44,68 гривен. Базовый тариф за одну поездку держится на уровне 8 гривен, делая подземку доступной для студентов, офисных работников и туристов. Эта стабильность радует киевлян, ведь, несмотря на рост себестоимости до 44 гривен на пассажира, власти удерживают цену, компенсируя разницу из бюджета.

К слову, в Днепре стоимость проезда в метро составляет 10 гривен, что хоть немного приближено к столице.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине хотят отметить бесплатный проезд по пенсионному. Однако льготы не отменяются – меняется только механизм их реализации.