Россия хочет отобрать Евро по футболу у Италии: "поставим их на место"
Российский футбол все еще находится под санкциями
Экс-форвард "Динамо" Москва и сборной СССР Анатолий Байдачный хочет, чтобы Россия стала хозяйкой чемпионата Европы по футболу-2032. Накануне президент УЕФА Александер Чеферин пригрозил, что Евро-2032 отберут у Италии из-за "плохой инфраструктуры".
- Италия может потерять Евро-2032
- Байдачный хочет, чтобы чемпионат Европы в 2032 году прошел в России
- Анатолий мечтает, чтобы Россия решала, где проводить подобные турниры
Соответствующий комментарий Байдачного приводит sovsport.ru. По его словам, никто не способен провести большой турнир лучше, чем Россия. Также Анатолий мечтает, чтобы РФ сама распоряжалась, кому отдать чемпионат Европы и кому его провести.
Италию хотят напрячь, чтобы они начали работать. Раньше в Италии были хорошие стадионы. Сама страна любит футбол.
Отдать чемпионат Европы России? Лучше нас никто турнир не проведет и не проводил. У нас столько доброжелательства на стадионах, такого высокого уровня организация, лучшие стадионы. А рядом еще Беларусь есть, одну подгруппу можно ей отдать. Тут тоже китайцы хороший стадион построили.
Надо стремиться к тому, чтобы вообще Россия распоряжалась, кому отдать чемпионат Европы и кому его провести. Пора уже давно поставить все эти вшивые организации и функционеров на место.
В сети лишь посмеялись над словами Байдачного. Пользователи отметили, что РФ сейчас является мировым изгоем.
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне российские футболисты опозорились в игре против африканской команды.