"Реал" - "Бавария": онлайн-трансляция четвертьфинала Лиги чемпионов

Европейские гранды борются за место в полуфинале сильнейшего еврокубка

Во вторник, 7 апреля, "Реал" примет "Баварию" в центральном матче игрового дня Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Классическое европейское дерби пройдет в Испании.

"Реал" примет "Баварию" в Лиге чемпионов

Букмекеры не видят фаворита в первой игре

Игру рассудит интернациональная бригада арбитров во главе с Майклом Оливером

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария". Начало игры в 22:00 по киевскому времени

Встреча "Реал" — "Бавария" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Игру можно посмотреть в Украине в прямом эфире. Добавим, что букмекеры не сумели выделить явного фаворита в первой игре.

Отметим, ответный поединок между командами состоится 15 апреля в Мюнхене (Германия). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет с победителем дуэли ПСЖ — "Ливерпуль".

"Реал" и "Бавария" встречались между собой 35 раз. 15 раз побеждали Сливочные, 15 раз — мюнхенцы, 5 раз была зафиксирована ничья. В последний раз европейские гранды пересекались в полуфинале ЛЧ 2023/24. Тогда Королевский клуб оказался сильнее (2:2, 2:1).

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. "Реал", в свою очередь, прошел английский "Манчестер Сити" — (5:1).