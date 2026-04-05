"Реал" - "Бавария": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Классическое европейское дерби не за горами

Во вторник, 7 апреля, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2025/26 прогремят первые четвертьфиналы. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Бавария".

В прямом эфире в Украине игру "Реал" — "Бавария" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Встреча "Реал" — "Бавария" состоится в Мадриде (Испания) на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало игры в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть поединок на Megogo можно по подпискам: Megopack и "Спорт". Стоимость от 99 грн/месяц (на данный момент действует акция, — Ред.).

Ответная игра между командами состоится 15 апреля в Мюнхене (Германия). Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в полуфинал ЛЧ, где сыграет с победителем дуэли ПСЖ — "Ливерпуль".

Напомним, в 1/8 финала ЛЧ "Бавария" выбила итальянскую "Аталанту" с общим счетом 10:2. "Реал", в свою очередь, прошел английский "Манчестер Сити" — (5:1).