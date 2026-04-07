Очередная страшилка или реальная угроза? Что скрывают сообщения об ударе "Орешником"

Эта ракета имеет отдельные элементы поражения

Заявления о возможном применении по Украине ракеты "Орешник" очень пугают общество, на что в принципе и рассчитывает Кремль. Но фактически Москва вряд ли имеет возможность ударить этим оружием.

Об этом "Телеграфу" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко . По его словам, "Орешник" Россия использует как элемент психологического давления.

"Говорить о том, что она имеет возможность при этом производить такие ракеты в количестве больше, чем одна-две единицы в год, не имеет смысла. Ведь такой возможности технической и технологической у них нет. Недавно они "Орешник" уже использовали, поэтому если за 2025 год они не произвели две ракеты, то в ближайшее время его применить, вряд ли смогут", — говорит эксперт.

Александр Коваленко

Он добавляет, что информация о возможном применении "Орешника" публикуется из расчетов на то, что в России есть производство ракеты "Сармат". Ее они поставили в серийное производство гораздо раньше, чем расконсервировали "Орешник", являющийся ракетой РС-26 "Рубеж". Он был законсервирован в 2019 году и расконсервирован исключительно для того, чтобы запугать украинцев.

Коваленко отмечает, что нужно более осторожно верить сообщениям об угрозе от мониторинговых каналов. Ведь когда об этом говорит президент Владимир Зеленский, он получает данные от разведслужб.

"Если Зеленский за последнее время не сообщал о том, что может быть удар "Орешником", то, соответственно, делаем вывод, скорее всего, это исключительно хайповый момент, предназначенный для того, чтобы не просто сеять панику, а чтобы привлечь внимание к самому каналу", — добавляет обозреватель.

Характеристика "Орешника"

Коррелируются ли ущерб от удара "Орешником" и "Искандером". Что имеет более разрушительную силу

Коваленко говорит: "Я как-то полностью расписывал мощность "Орешника" по сравнению не только с "Искандером", а даже с авиационными бомбами, с КАБами типа ФАБ 250, ФАБ 500. В принципе, если коротко, то "Орешник" — это полтора "Искандера" в конвенционном виде. Но "Орешник" — это ракета, которая должна нести боезаряд именно ядерного типа. Это ядерная ракета, межконтинентальная баллистическая ракета средней дальности с ядерной боевой частью".

Военный обозреватель объясняет, что в конвенционном виде боевая часть — это где-то полтора "Искандера", но это унифицированная боевая часть, попадающая в цель. То есть эти 500 кг взрывчатого вещества взрываются там, куда попадают. А в случае "Орешника" речь идет об отдельных элементах поражения, которые условно оказывают энергетическое воздействие на объект примерно в соотношении где-то 25-30 кг тротилового эквивалента.

Характеристика ракеты "Искандер-М"

По словам Коваленко, "Орешник" используют, чтобы запугать, ведь есть более точные средства поражения.

"Искандер" имеет себестоимость 1,5 млн, а "Орешник" — 80 млн долларов. Первый вариант — это высокоточное оружие с боевой частью 500 кг, которое действительно может высокоточно поразить объект. А второй – это как кассетный боеприпас, рассеивающий большое количество всех средств поражения мощностью не 500 кг в точке, где наносится поражение, а 25-30 кг взрывчатого вещества. При этом это не взрывчатое вещество, это болванка", — объясняет эксперт.

Он добавляет, что эта болванка не взрывается, она просто производит выброс энергии, который имеет соотношение 20-25 кг тротила. То есть это такие, грубо говоря, металлические гантели, которые сбрасывают на нас из космоса.

Какая дальность "Орешника"

Стоимость "Орешника" достаточно высокая, а точность — нет. Разве России не жалко денег?

"Для пропаганды — нет. Им нужно создавать эти волны "Мы ударим "Орешником" по Великобритании, по Лондону". Но на самом деле от атаки этой ракетой гораздо меньше убытков, чем от тех же десяти "шахедов", — объясняет Коваленко.

По его словам, "Орешник" — это не супер-оружие для уничтожения или перелома в войне, это инструмент запугивания. Когда ракета падает с атмосферной высоты, ее точность невысокая. При попадании и приземлении ущерб не так уж велик.

"Прилет даже 500 кг КАБа в десятки раз мощнее, чем "Орешника". Тот же Су-34, который несет ФАБ-250, представляет большую угрозу, чем эта ракета. "Орешник" РС-26 "Рубеж" разрабатывался для нанесения ядерных ударов, а не для ядерных ударов, а не для конвенционных ударов", — резюмирует Коваленко.

