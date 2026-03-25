ЧМ-2026 по фигурному катанию: расписание и результаты

Чехия примет грандиозный турнир по фигурному катанию

В среду, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сборная Украины представлена на соревнованиях практически во всех дисциплинах.

Что нужно знать

ЧМ-2026 по фигурному катанию пройдет с 25 по 29 марта

Медали разыграют в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду

Украина представлена на турнире в 3 дисциплинах

"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание и результаты соревнований на последнем большом турнире года по фигурному катанию. Отметим, в Украине все соревнования в прямом эфире покажет телеканал и платформа "Суспільне Спорт", а также местные каналы "Суспільного".

Расписание и результаты чемпионата мира по фигурному катанию-2026 (обновляется)

Среда, 25 марта

12.30 — женщины, короткая программа

19.45 — пары, короткая программа

Четверг, 26 марта

12.30 — мужчины, короткая программа

19.15 — пары, произвольная программа

Пятница, 27 марта

12.30 — танцы, ритмический танец

19.00 — женщины, произвольная программа

Суббота, 28 марта

13.30 — мужчины, произвольная программа

19.30 — танцы, произвольный танец

Воскресенье, 29 марта

15:30 — Гала-шоу

Сборная Украины будет представлена ​​на турнире в трех из четырех дисциплин. На соревнованиях не будет ни одной украинской фигуристки-одиночницы.

Состав сборной Украины на чемпионат мира-2026 по фигурному катанию

Мужчины: Кирилл Марсак

Спортивные пары: София Голиченко/Артем Даренский

Танцы на льду: Мария Пинчук/Никита Погорелов

Напомним, на Олимпиаде-2026 Украину в фигурном катании представлял лишь Кирилл Марсак. Украинец блестяще выступил на Играх в короткой программе, однако завалил произвольную. К слову, Кирилл отлично выступил на чемпионате Европы.

Добавим, что фигуристам из России и Беларуси было запрещено участвовать на ЧМ-2026 "до дальнейшего уведомления" в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину, хотя россияне выступали на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.