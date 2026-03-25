ЧМ-2026 по фигурному катанию: расписание и результаты
Чехия примет грандиозный турнир по фигурному катанию
В среду, 25 марта, в Праге (Чехия) стартует чемпионат мира по фигурному катанию-2026. Сборная Украины представлена на соревнованиях практически во всех дисциплинах.
Что нужно знать
- ЧМ-2026 по фигурному катанию пройдет с 25 по 29 марта
- Медали разыграют в мужском одиночном катании, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду
- Украина представлена на турнире в 3 дисциплинах
"Телеграф" предлагает вашему вниманию календарь, расписание и результаты соревнований на последнем большом турнире года по фигурному катанию. Отметим, в Украине все соревнования в прямом эфире покажет телеканал и платформа "Суспільне Спорт", а также местные каналы "Суспільного".
Расписание и результаты чемпионата мира по фигурному катанию-2026 (обновляется)
Среда, 25 марта
12.30 — женщины, короткая программа
19.45 — пары, короткая программа
Четверг, 26 марта
12.30 — мужчины, короткая программа
19.15 — пары, произвольная программа
Пятница, 27 марта
12.30 — танцы, ритмический танец
19.00 — женщины, произвольная программа
Суббота, 28 марта
13.30 — мужчины, произвольная программа
19.30 — танцы, произвольный танец
Воскресенье, 29 марта
15:30 — Гала-шоу
Сборная Украины будет представлена на турнире в трех из четырех дисциплин. На соревнованиях не будет ни одной украинской фигуристки-одиночницы.
Состав сборной Украины на чемпионат мира-2026 по фигурному катанию
- Мужчины: Кирилл Марсак
- Спортивные пары: София Голиченко/Артем Даренский
- Танцы на льду: Мария Пинчук/Никита Погорелов
Напомним, на Олимпиаде-2026 Украину в фигурном катании представлял лишь Кирилл Марсак. Украинец блестяще выступил на Играх в короткой программе, однако завалил произвольную. К слову, Кирилл отлично выступил на чемпионате Европы.
Добавим, что фигуристам из России и Беларуси было запрещено участвовать на ЧМ-2026 "до дальнейшего уведомления" в связи с российским полномасштабным вторжением в Украину, хотя россияне выступали на Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.