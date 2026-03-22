Биатлон — один из самых популярных видов спорта среди украинских болельщиков

В воскресенье, 22 марта, в Хольменколлене (Норвегия) двумя масс-стартами завершился Кубок мира по биатлону сезона 2025/26. Обе наши команды потеряли квоту в 5 спортсменов на следующую кампанию.

Что нужно знать

Сборная Украины провалила сезон в биатлоне

Женская команда установила антирекорд

Биатлон — второй по расходам вид спорта в стране

Примечательно, что на биатлон из бюджета Украины выделяют самые большие средства среди всех зимних видов спорта. Об этом сообщает Tribuna.

Среди всех олимпийских видов спорта (и летних, и зимних) биатлон находится на втором месте по расходам. В 2026 году на этот вид спорта из бюджета страны было выделено 85,3 млн грн. Отметим, расходы на биатлон понизились в сравнении с прошлым годом, хотя в 2026 году в Италии прошли Олимпийские игры. В 2025 году Украина выделяла на стреляющих лыжников 108,9 млн грн.

К сожалению, украинские биатлонисты провалили сезон 2025/26 в Кубке мира, а также Олимпийские игры. Чемпионат мира в этом сезоне не проводился из-за Игр. Женщины установили антирекорд в Кубке наций (14-е место). Кроме того, впервые за всю историю украинки не соревновались в гонках с массовым стартом, куда надо квалифицироваться. Итог — биатлонистки потеряли квоту в 5 спортсменок на следующий сезон. Это касается и мужчин (11-е место). Добавим, что юношеском уровне не все так плохо: там с медалями проблем нет.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов вновь отметился нацистскими высказываниями. На этот раз бывший спортсмен призвал ударить по Киеву, чтобы Россию вернули в международный биатлон.