Возвращение Усика в Украину не порадовало Гераскевича: детали скандала

Спортсмен дал совет более именитому коллеге

Известный украинский атлет, скелетонист Владислав Гераскевич прокомментировал сенсационное прибытие бывшего чемпиона мира по боксу Энтони Джошуа (29-4, 26 KO) в Украину. Олимпийский чемпион приехал в нашу страну вместе с чемпионом мира по боксу по версиям WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).

Гераскевич в threads попросил украинское окружение Джошуа объяснить боксеру, почему не стоит делать фото со спортсменами из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Публикация Владислава завирусилась в сети, однако вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.

Скелетонист также опубликовал снимок Джошуа с чемпионом UFC Исламом Махачевым, а также фото Махачева с Кадыровым.

Очень хочется надеяться, что во время поездки Джошуа в Украину ему объяснят: делать публикации с бойцами из окружения Кадырова, которые внесены в поддерживающие войну государственные базы спортивных деятелей — это ненормально. В целом круто, что все больше звезд приезжают в Украину и знакомятся с нашими традициями. Владислав Гераскевич

В сети разгорелись споры из-за совета Гераскевича. Часть пользователей оскорбили Владислава, ведь он "ничего не выиграл". Также ему напомнили о "шлеме памяти". По мнению некоторых, скелетонист стал "политической марионеткой". Другие поддержали спортсмена, отметив его принципиальную позицию.

Добавим, что Усик также фотографировался с приближенным Кадырова, правда, это были общие снимки.

Напомним, Гераскевич на Олимпиаде-2026 выступил в "шлеме памяти" на официальных тренировках, что привело к главному скандалу Игр. На его шлеме были изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ. Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу использовать этот элемент экипировки, однако украинец занял принципиальную позицию, после чего его официально дисквалифицировали.

Скелетонист прямо на Играх решил обжаловать решение МОК и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Процесс Владислава против МОК прошел по ускоренной процедуре и завершился не в пользу украинца. За день до суда президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста орденом Свободы.