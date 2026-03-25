ЧС-2026 з фігурного катання: розклад та результати

Чехія прийме грандіозний турнір з фігурного катання

У середу, 25 березня, у Празі (Чехія) стартує чемпіонат світу з фігурного катання-2026. Збірна України представлена на змаганнях практично у всіх дисциплінах.

Що потрібно знати

ЧС-2026 з фігурного катання пройде з 25 по 29 березня

Медалі розіграють у чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду

Україна представлена на турнірі у 3 дисциплінах

"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад та результати змагань на останньому великому турнірі року з фігурного катання. Зазначимо, в Україні усі змагання у прямому етері покаже телеканал та платформа "Суспільне Спорт", а також місцеві канали "Суспільного".

Розклад та результати чемпіонату світу з фігурного катання-2026 (оновлюється)

Середа, 25 березня

12.30 — жінки, коротка програма

19.45 — пари, коротка програма

Четвер, 26 березня

12.30 — чоловіки, коротка програма

19.15 — пари, довільна програма

П’ятниця, 27 березня

12.30 – танці, ритмічний танець

19.00 – жінки, довільна програма

Субота, 28 березня

13.30 — чоловіки, довільна програма

19.30 — танці, довільний танець

Неділя, 29 березня

15:30 — Гала-шоу

Збірна України буде представлена ​​на турнірі у трьох із чотирьох дисциплін. На змаганнях не буде жодної української фігуристки-одиначки.

Склад збірної України на чемпіонат світу-2026 з фігурного катання

Чоловіки: Кирило Марсак

Спортивні пари: Софія Голіченко/Артем Даренський

Танці на льоду: Марія Пінчук/Микита Погорєлов

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Україну у фігурному катанні представляв лише Кирило Марсак. Українець блискуче виступив на Іграх у короткій програмі, проте завалив довільну. До речі, Кирило чудово виступив на чемпіонаті Європи.

Додамо, що фігуристам із Росії та Білорусі було заборонено брати участь на ЧС-2026 "до подальшого повідомлення" у зв’язку з російським повномасштабним вторгненням в Україну, хоча росіяни виступали на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі.