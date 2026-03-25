ЧС-2026 з фігурного катання: розклад та результати
Чехія прийме грандіозний турнір з фігурного катання
У середу, 25 березня, у Празі (Чехія) стартує чемпіонат світу з фігурного катання-2026. Збірна України представлена на змаганнях практично у всіх дисциплінах.
Що потрібно знати
- ЧС-2026 з фігурного катання пройде з 25 по 29 березня
- Медалі розіграють у чоловічому одиночному катанні, жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду
- Україна представлена на турнірі у 3 дисциплінах
"Телеграф" пропонує вашій увазі календар, розклад та результати змагань на останньому великому турнірі року з фігурного катання. Зазначимо, в Україні усі змагання у прямому етері покаже телеканал та платформа "Суспільне Спорт", а також місцеві канали "Суспільного".
Розклад та результати чемпіонату світу з фігурного катання-2026 (оновлюється)
Середа, 25 березня
12.30 — жінки, коротка програма
19.45 — пари, коротка програма
Четвер, 26 березня
12.30 — чоловіки, коротка програма
19.15 — пари, довільна програма
П’ятниця, 27 березня
12.30 – танці, ритмічний танець
19.00 – жінки, довільна програма
Субота, 28 березня
13.30 — чоловіки, довільна програма
19.30 — танці, довільний танець
Неділя, 29 березня
15:30 — Гала-шоу
Збірна України буде представлена на турнірі у трьох із чотирьох дисциплін. На змаганнях не буде жодної української фігуристки-одиначки.
Склад збірної України на чемпіонат світу-2026 з фігурного катання
- Чоловіки: Кирило Марсак
- Спортивні пари: Софія Голіченко/Артем Даренський
- Танці на льоду: Марія Пінчук/Микита Погорєлов
Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Україну у фігурному катанні представляв лише Кирило Марсак. Українець блискуче виступив на Іграх у короткій програмі, проте завалив довільну. До речі, Кирило чудово виступив на чемпіонаті Європи.
Додамо, що фігуристам із Росії та Білорусі було заборонено брати участь на ЧС-2026 "до подальшого повідомлення" у зв’язку з російським повномасштабним вторгненням в Україну, хоча росіяни виступали на Олімпіаді-2026 у нейтральному статусі.