Чешский оборонный гигант CSG попал в скандал: как это касается Украины

CSG позиционируется как конкурент Rheinmetall, но после выхода на биржу вокруг компании возникли новые проблемы и проявились старые

Один из главных поставщиков боеприпасов в Украину после 2022 года, чешская компания Czechoslovak Group (CSG) оказалась в водовороте скандала. Журналисты провели расследование и подвергли сомнению заявленные мощности производства, прозрачность ведения бизнеса и указали на возможные коррупционные связи вплоть до кремлевского окружения.

Что нужно знать:

Компания могла преувеличить объемы выпуска 155-мм снарядов

CSG признавала проблемы с качеством отдельных компонентов при восстановлении старых боеприпасов

После выхода на биржу вокруг компании возникли новые проблемы

Компанию связывают с российскими структурами

CSG отрицает обвинения и заявляет о законности работы

Производство снарядов на самом деле не столь велико?

Hunterbrook Media удалось выяснить, что CSG могла существенно преувеличить свои производственные возможности. По разным источникам, компания утверждала, что имеет мощности примерно на 500 тысяч снарядов в год, однако существуют разногласия в заявлениях, в частности, неизвестное количество крупнокалиберных снарядов 155-мм для артиллерии — те самые, которые так важны для Украины. Когда журналисты спросили генерального директора Михала Стрнада о конкретике, CSG отказалась отвечать, ссылаясь на "стандартную отраслевую практику".

Более того, в компании не скрывают, что часть производства ее боеприпасов — повторный ввод в эксплуатацию, когда просроченные или некачественные боеприпасы модернизировались и использовались. В компании не открывают данные, какая доля общего объема продаж приходится на такие снаряды. С таким подходом есть две главные проблемы, которые указывают в расследовании:

Количество запасов снарядов не безгранично. Собственное производство чешского оборонного гиганта может быть недостаточным для покрытия потребностей даже войны в Украине, не говоря уже о заказах от других стран, — заключают журналисты. Журналисты идентифицировали только один завод – в Дубнице (Словакия) – как удалось окончательно составить 155-мм снарядов, причем его реальный выпуск в 2025 году составил ориентировочно от 100 до 280 тысяч единиц – далек от заявленных цифр. Низкое качество снарядов. В 2024 году гендиректор CSG Михал Стрнад публично признал низкое качество закупаемых ими комплектующих в Азии и Африке. В Украине эти снаряды взрывались не при попадании, а после вылета из ствола пушки. Чехия признала проблему со снарядами от дочерней компании CSG Excalibur Army, но заявляла, что это единичные случаи. Их Украина получала в рамках чешской инициативы с боеприпасами, финансирование на которые выделяли правительства Чехии, Германии, Дании и других. По независимой оценке, преждевременный взрыв произошел раз в каждые 2000 выстрелов. "Для батареи, которая стреляет сотнями выстрелов в день в активных боевых условиях, это может означать преждевременный взрыв каждые несколько дней", — говорится в материале.

Анализ мощностей журналистами показывает, что произвести с нуля аналогичное количество снарядов CSG потенциально не сможет.

Компания смогла "подняться" только на войне в Украине

CSG основал Ярослав Стрнад в середине 1990-х как торговец военным "металлом", перепродавал ликвидированные активы советских времен. В преддверии полномасштабного вторжения России в 2022 году доход компании составил около 580 млн евро. Всего за четыре года он увеличился более чем в десять раз — до более чем 6,7 млрд евро. CSG была одной из немногих компаний, способных ремонтировать танки советского образца и БМП, которыми уже умели управлять украинские военные.

В 2025 году CSG провела крупнейшее военное IPO в истории Европы – на Euronext Amsterdam привлекли 3,8 млрд евро. Соглашение поддержали BlackRock, суверенный фонд Катара и Artisan Partners, привлек по 300 млн евро каждый. 33-летний владелец Михал Стрнад, унаследовавший бизнес от отца, вывел из компании 2,55 млрд евро лично и стал самым богатым человеком Чехии.

В апреле CSG подписала контракт на почти 250 миллионов евро по поставке 155-мм снарядов/ Фото: CSG

Расследователи отметили, что только война в Украине позволила CSG увеличить выручку более чем в десять раз за несколько лет и стать одним из двух крупнейших игроков на рынке поставок снарядов.

По данным CSG, в 2024 году поставки в Украину достигли 42% продаж. Остальные продажи в основном пошли правительствам стран НАТО, которые пытались вооружить Украину и пополнить свои истощенные запасы. В 2025 году CSG отнесла почти две трети своего дохода, или около 4,1 миллиарда евро, к продаже боеприпасов среднего и крупного калибра — чрезвычайная цифра, учитывая, что ведущий поставщик оборонной продукции в Европе, немецкая компания Rheinmetall, сообщила лишь о 3,5 миллиарда евро дохода от своего совокупного сегмента. по расследованию Hunterbrook Media

Hunterbrook также намекает, что страны Запада могли переплачивать за поставку в Украину. В материале приведены примеры, где снаряды предлагались дороже альтернативных контрактов от других поставщиков.

Санкции НАТО и проблемы с контрактами: что известно о кризисе вокруг CSG

В январе 2026 года CSG привлекла 3,8 млрд евро при выходе на биржу в Амстердаме. Компанию активно поддержали крупные финансовые игроки, и после выхода на рынок "уплыли" проблемы, объясняют журналисты. Миноритарный акционер Петр Кратохвилл — бывший руководитель Excalibur Army, строивший бизнес CSG почти 20 лет — потребовал выкупа своей 10-процентной доли в CSG Land Systems за 1,4 млрд евро. Он воспользовался пут опционом еще за три дня до IPO, но эта информация в проспекте эмиссии так и не появилась. CSG отрицает возможность "эффективного" осуществления этого права.

Также один из ключевых заводов в Испании по производству компонентов боеприпасов Fábrica de Municiones de Granada (FMG) в июне 2025 года – за шесть месяцев до IPO – попал под запрет агентству НАТО по закупкам NSPA из-за убеждений в "мошенничестве и коррупции". Запрет действует до сих пор. Словацкое рамочное соглашение на 58 млрд евро — главный козырь в маркетинге IPO — оказалось маркетинговой заявкой: ни одна из восьми стран, которые якобы должны были присоединиться, это публично не подтвердило.

Отдельно Excalibur Army раскрыло дебиторскую задолженность примерно на 4,7 млн ​​евро от Ярослава Стрнада — отца-основателя и действующего генерального директора — и вместе с тем списала более 13 млн евро "просроченной" задолженности.

Вопрос у журналистов вызвали и связи с министром обороны Словакии, стоявшим по соглашению на 58 млрд евро, Робертом Калиняком и бывшим вице-главой CSG Мирославом Дорняком. Фирма Дорняка выплатила миллионы юристам Калиняка, тогда как CSG платит Дорняку арендную плату.

Российский след: от Кремля до разведки

До полномасштабного вторжения CSG была хорошо известна своими связями с Россией. Еще в 2018 году издание Foreign Policy сообщало, что одним из ключевых инвесторов Ярослава Стрнада был Алексей Беляев — человек, связанный с Владимиром Якуниным, бывшим главой РЖД и близким соратником президента РФ Владимира Путина. Беляев и его партнер Михал Лазарь были соинвесторами в дочерней компании DAKO-CZ, а Беляев даже вошел в наблюдательный совет в 2016 году.

Чешский журналист-расследователь Ярослав Шпурный заявлял, что суммы, связанные с российским финансированием, проходили через банк Creditas, который делил с CSG здание в Праге и имел связи с Первым чешско-российским банком — структурой, которую чешская разведка описывала как инструмент ФСБ. В расследовании говорится, что "бывший руководитель чешской разведки сказал Гордону, что CSG в плохом финансовом состоянии, и все эти долги принадлежат россиянам".

В 2024 году сенатор-республиканец, а ныне вице-президент США Джей Ди Венс в письме называл CSG "связанной с Кремлем" и ссылался на вероятные связи компании с близкими оцеплениями Путина. В 2024 году CSG назначил своим директором по внешним связям Яна Гамачека — бывшего министра внутренних дел Чехии, фигурировавшего в расследовании Национального центра борьбы с организованной преступностью, и якобы планировал поездку в Москву с целью скрыть детали взрывов в оружейном составе в Врбетицах 2014 года. Уголовное производство закрыли, потому что поездка не состоялась.

Что говорят в CSG

CSG все отрицает: и обвинения в завышенных производственных показателях, и обман при выходе на рынок, и связи с Россией. Компания заявляет, что отношения с Беляевым официально завершили продажей доли в DAKO-CZ в 2021 году.

Между тем чешская инициатива по поставке боеприпасов для ВСУ — по которой Украина получила около 4,4 млн крупнокалиберных снарядов — столкнулась с нехваткой финансирования: собрано лишь 1,4 млрд из более 5 млрд евро на 2026 год. Новый премьер Чехии Андрей Бабиш продолжает участие в программе, но без дополнительных вкладов, в то время как Германия, Нидерланды и Дания сокращают свои доли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть проблемы с закупкой артиллерийских снарядов для ВСУ. В то же время, потребности в 155-мм снарядах только растут, а действующее производство, в том числе и в США, не способно полностью покрыть потребности.