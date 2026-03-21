Украинец повторил подвиг Магучих: Дорощук - чемпион мира (видео)

В Украине стало на одного чемпиона мира больше

В субботу, 21 марта, в Торуне (Польша) на чемпионате мира по легкой атлетике-2026 в помещении прошел второй соревновательный день. В секторе для прыжков в высоту медали разыграли мужчины.

Что нужно знать

Украину на турнире представлял 1 спортсмен

Дорощук выиграл "золото"

Украинец впервые взял медаль уровня ЧМ

Украинец Олег Дорощук завоевал золотую медаль, перепрыгнув планку на высоте 2,30 м Это его наивысшее достижение в спорте, передает "Телеграф".

"Серебро" досталось мексиканцу Эрику Портильо, который показал такой же результат, как и украинец, правда, использовав больше попыток. Третье место заняли Реймонд Ричардс (Ямайка) и Ву Сан Хек (Южная Корея), которым покорилась высота 2,26 м.

Полное видео мужского финала по прыжкам в высоту на ЧМ-2026 в помещении

Добавим, что Олег является чемпионов Европы-2025 в помещении и бронзовым призером ЧЕ-2024.

Для Украины это третья медаль на чемпионате мира-2026. Накануне Ярослава Магучих выиграла "золото" в прыжках в высоту, "серебро" в этой же дисциплине завоевала Юлия Левченко.

Напомним, Магучих и Левченко также выступили на чемпионате Украины-2026, где заняли первое и второе места соответственно, показав одинаковый результат (1,96 м). К слову, на этом турнире произошла настоящая драма с Екатериной Табашник. Кроме того, Ярослава блестяще стартовала в новом году, на ее счету рекорд сезона (2,03 м), который легкоатлетка установила на соревнованиях во Львове.