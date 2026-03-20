Магучих выиграла "золото" ЧМ, у Левченко "серебро" (видео)

Сразу две украинки оказались на пьедестале почета

В пятницу, 20 марта, в Торуне (Польша) стартовал чемпионат мира по легкой атлетике-2026 в помещении. В первый игровой день разыграли медали по прыжкам в высоту среди женщин.

Что нужно знать

Украину на турнире представляли 2 прыгуньи в высоту

Магучих выиграла турнир, покорив высоту выше 2 метров

Ярославе принадлежит рекорд сезона в мире

Украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль, покорив высоту 2,01 м. Об этом сообщает "Телеграф".

Сразу три спортсменки Юлия Левченко (Украина), Никола Олислагерс (Австралия) и Ангелина Топич (Сербия) завоевали "серебро". Все трое с первой попытки перепрыгнули планку на высоте 1,99 м.

Полное видео ЧМ-2026 по прыжкам в высоту в помещении

Отметим, Левченко впервые взяла медаль на чемпионатах мира. Магучих, в свою очередь, стала двукратной чемпионкой мира в помещении. Также на ее счету "серебро" и "бронза" на этом уровне.

Напомним, Магучих и Левченко выступили на чемпионате Украины-2026, где заняли первое и второе места соответственно, показав одинаковый результат (1,96 м). К слову, на этом турнире произошла настоящая драма с Екатериной Табашник. Кроме того, Ярослава блестяще стартовала в новом году, на ее счету рекорд сезона (2,03 м), который легкоатлетка установила на соревнованиях во Львове.