Українець повторив подвиг Магучіх: Дорощук – чемпіон світу (відео)

В Україні стало на одного чемпіона світу більше

У суботу, 21 березня, у Торуні (Польща) на чемпіонаті світу з легкої атлетики-2026 у приміщенні пройшов другий змагальний день. У секторі для стрибків у висоту медалі розіграли чоловіки.

Що потрібно знати

Україну на турнірі представляв 1 спортсмен

Дорощук виграв "золото"

Українець вперше взяв медаль рівня ЧС

Українець Олег Дорощук завоював золоту медаль, перестрибнувши планку на висоті 2,30 м. Це його найвище досягнення у спорті, передає "Телеграф".

"Срібло" дісталося мексиканцю Еріку Портільо, який показав такий самий результат, як і українець, щоправда, використавши більше спроб. Третє місце посіли Реймонд Річардс (Ямайка) та Ву Сан Хек (Південна Корея), яким підкорилася висота 2,26 м.

Повне відео чоловічого фіналу зі стрибків у висоту на ЧС-2026 у приміщенні

Додамо, що Олег є чемпіоном Європи-2025 у приміщенні та бронзовим призером ЧЄ-2024.

Для України це третя медаль на чемпіонаті світу-2026. Напередодні Ярослава Магучіх виграла "золото" у стрибках у висоту, "срібло" у цій же дисципліні виборола Юлія Левченко.

Нагадаємо, Магучіх та Левченко також виступили на чемпіонаті України-2026, де посіли перше та друге місця відповідно, показавши однаковий результат (1,96 м). До речі, на цьому турнірі відбулася справжня драма з Катериною Табашник. Крім того, Ярослава блискуче стартувала у новому році, на її рахунку рекорд сезону (2,03 м), який легкоатлетка встановила на змаганнях у Львові.