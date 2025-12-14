Месси могут не пустить на ЧМ-2026: грандиозный скандал в футболе

ФИФА внимательно следит за ситуацией в Аргентине

Сборную Аргентины по футболу могут отстранить от следующего чемпионата мира по футболу. Все из-за коррупционного скандала вокруг верхушки Аргентинской футбольной ассоциации (АФА).

Что нужно знать

В Аргентине власти подозревают топ-чиновников АФА в коррупции

ФИФА может наказать весь аргентинский футбол из-за вмешательства государства

Сборная Аргентины с Лионелем Месси рискует остаться без Мундиаля

Об этом сообщает газета La Nacion. По информации источника, Международная федерация футбола (ФИФА) может жестко наказать АФА, вплоть до бана в международных соревнованиях.

Причиной отстранения может стать вмешательство государства в дела федерации. Это категорически запрещено в уставе ФИФА.

Сообщается, что аргентинские правоохранители провели расследование по делу президента АФА Клаудио Талиа и других топ-функционеров организации. Спортивных чиновников подозревают в незаконном обогащении путем использования финансовых схем. Аргентинский суд дал добро на обыски у президента АФА.

ФИФА внимательно следит за ситуацией. От скорости и решения местного суда теперь зависит судьба аргентинского футбола, в частности и аргентинской сборной. К слову, лидер Альбиселесте Лионель Месси хотел поехать на ЧМ-2026, который для него, вероятно, станет последним в профессиональной карьере футболиста. Сборная Аргентины — действующие чемпионы мира.

Напомним, в начале декабря 2025 года в США состоялась жеребьевка финальной стадии ЧМ-2026 по футболу. Сборная Аргентины волею жребия попала в группу J вместе с Австрией, Алжиром и Иорданией. К слову, мероприятие посетил глава Белого дома Дональд Трамп. Мундиаль пройдет в США, Канаде и Мексике в июне/июле 2026 года.