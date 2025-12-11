Так холодно этой зимой еще не было: часть Украины накроют сильные морозы

Самый холодный день ожидается на следующей неделе

В Украину в ближайшие дни придет холодная погода: прогнозируются заморозки, а в одну из ночей температура может снизиться до -12°C.

Что нужно знать:

С 13 декабря в Украине ожидается резкое похолодание

Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с

Самый холодный день ожидается на востоке и в центре страны

Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Подробнее читайте в материале: "На Украину надвигаются морозы до -12. Где на следующей неделе будет холоднее всего".

Постепенно, начиная с северных и восточных областей, с 13 декабря ожидается понижение температуры, особенно заметное на Левобережье. Ночью столбики термометров опустятся до -2…-8°С, днем — до -4…+1°С.

Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром северного и северо-западного направления, скорость которого 13 декабря местами может достигать 15-20 м/с Игорь Кибальчич

Погода 12 грудня. Фото: Ventusky Погода 13 грудня. Фото: Ventusky

По словам синоптика, наиболее холодной окажется ночь 16 декабря: в восточных регионах и Днепропетровской области температура может опуститься до -9…-12°С. На Правобережье и на юге в период с 13 по 16 декабря преимущественно сохранится плюсовая температура, а небольшие заморозки возможны лишь в ночные часы.

Прогноз погоды на 16 декабря. Фото: meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что к концу декабря зима напомнит о себе легкими морозами. "Телеграф" писал, какую погоду ждать в Рождество и Новый год.