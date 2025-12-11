Так холодно этой зимой еще не было: часть Украины накроют сильные морозы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Самый холодный день ожидается на следующей неделе
В Украину в ближайшие дни придет холодная погода: прогнозируются заморозки, а в одну из ночей температура может снизиться до -12°C.
Что нужно знать:
- С 13 декабря в Украине ожидается резкое похолодание
- Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с
- Самый холодный день ожидается на востоке и в центре страны
Об этом "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич. Подробнее читайте в материале: "На Украину надвигаются морозы до -12. Где на следующей неделе будет холоднее всего".
Постепенно, начиная с северных и восточных областей, с 13 декабря ожидается понижение температуры, особенно заметное на Левобережье. Ночью столбики термометров опустятся до -2…-8°С, днем — до -4…+1°С.
Похолодание будет сопровождаться порывистым ветром северного и северо-западного направления, скорость которого 13 декабря местами может достигать 15-20 м/с
По словам синоптика, наиболее холодной окажется ночь 16 декабря: в восточных регионах и Днепропетровской области температура может опуститься до -9…-12°С. На Правобережье и на юге в период с 13 по 16 декабря преимущественно сохранится плюсовая температура, а небольшие заморозки возможны лишь в ночные часы.
Ранее сообщалось, что к концу декабря зима напомнит о себе легкими морозами. "Телеграф" писал, какую погоду ждать в Рождество и Новый год.