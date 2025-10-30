"Динамовец" спровоцировал скандал после матча с "Шахтером"

Защитник Бело-синих высмеял Горняков

Центрбек "Динамо" Денис Попов прокомментировал победу над "Шахтером" (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26. При этом футболист высмеял соперников, назвав их "пародией".

Что нужно знать

"Динамо" и "Шахтер" сыграли первое Классическое дерби в текущем сезоне

Попов высмеял нынешний состав Горняков

Судаков не стал молчать

Соответствующий комментарий Попова приводит "Футбольный Сектор". Денис считает "Шахтер" "пародией" на состав Горняков, который был несколько лет назад.

А по поводу Классического. Это очень важный матч. Я еще поиграл в те годы, когда были футболисты посерьезнее – такие, как Марлос, Тайсон, Мораес. Сейчас так, можно сказать, пародия. Я учился на этих матчах и понимал, что это за матч. Потому так оно, наверное, осталось. Денис Попов

В "Шахтере" пока хранят молчание на этот выпад "динамовца", однако бывшая звезда Горняков Георгий Судаков уже отреагировал на комментарий Попова.

Поздравляю "Динамо" с первой за 5 лет победой над "пародистами". Георгий Судаков

Уже 2 ноября "Шахтер" примет "Динамо" в рамках матча 11-го тура УПЛ. Наверняка выпад Попова в сторону дончан не останется незамеченным.

Полный видеообзор матча "Динамо" — "Шахтер"

Добавим, что и киевляне, и дончане стартовали в Кубке Украины в 1/16 финала. Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а Горняки победили аматорский клуб (1:0). В чемпионате Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на 1 очко.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 не сумело преодолеть квалификацию в Лиге чемпионов. Киевский клуб попал в Лигу конференций, где Бело-синие стартовали поражением от "Кристал Пэлас" (0:2), после чего крупно уступили "Самсунспору" (0:3). В 3-м туре ЛК столичный клуб сыграет против боснийского ФК Зриньски (06.11.2025).

"Шахтер", в свою очередь, по итогам еврокубковой квалификации сумел отобраться в основной этап Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки сыграют против исландского "Брейдаблика" (06.11.2025).